Một điều khó cho ban lãnh đạo Man Utd nếu muốn sa thải Ten Hag là ném chuột nhưng không để vỡ bình. Chuột ở đây tạm coi là Ten Hag khiến "Quỷ đỏ" đưa từ thất bại này đến thất bại khác, còn bình ở đây như đội hình, nền tảng Man Utd xây dựng.

Man Utd bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng đội hình theo phong cách của Ten Hag. Quá trình chiến lược gia người Hà Lan thay đổi đội hình gần như hoàn tất, nên giờ khởi chạy một chương trình mới theo hệ điều hành của HLV khác sẽ tốn kém. Ngoài chuyện tiền bạc bị luật công bằng tài chính siết, cũng cần có thời gian cho HLV mới nạp dữ liệu.

Cả Juergen Klopp và Pep Guardiola phải tốn không ít thời gian để xóa chương trình cũ, cài đặt chương trình mới tại Liverpool và Man City. Bản thân giới chủ của Man Utd cũng hiểu được nguyên tắc mỗi chương trình mới đều cần 2-3 năm thích nghi, vì vậy họ kiên nhẫn với Ten Hag. Chỉ khác một điều rằng Ten Hag sang năm thứ 3 không hề có dấu hiệu khởi sắc như Klopp hay Guardiola, mà còn đi giật lùi.

Kiên nhẫn "cố đấm ăn xôi" với Ten Hag đồng nghĩa CLB đứng trước nguy cơ phải chịu những thất bại đáng xấu hổ. Còn nếu thay đổi, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn.

Tìm một HLV có thể giúp con tàu Man Utd vẫn đi theo đường ray Ten Hag xây dựng trở thành ưu tiên của ban lãnh đạo, tất nhiên phải thoát khỏi sức ì đeo bám. Lúc này, vẫn còn những HLV theo kiểu "thợ hàn" hiệu quả.

Man Utd từng dùng HLV kiểu này như Jose Mourinho, Old Gunnar Solskjaer và có thành công nhất thời ngay. Tuy nhiên, về đường dài, các HLV kể trên không tạo ra thành tựu bền vững. Bóng đá hiện đại xây dựng trên nền tảng vững chãi, theo dự án, lộ trình.

Dự án của Ten Hag không thể hủy bỏ nhưng cần có ai đó thay thế Ten Hag. Trong số các ứng cử viên, Ruud van Nistelrooy nổi lên như cái tên sáng giá. Siêu máy tính BoyleSports xếp Nistelrooy thứ 2 trong danh sách ứng viên với tỷ lệ 33% , chỉ kém Gareth Southgate (34%).

So với các HLV khác, kinh nghiệm của Nistelrooy không bằng. Trong khoảng 1 năm đẫn dắt PSV, Nistelrooy mới giành 1 Siêu cúp Hà Lan và 1 Cúp quốc gia. Tuy nhiên, Nistelrooy có lợi thế không ứng cử viên nào khác sở hữu, đó là có chân trong ban huấn luyện Man Utd hiện giờ.

Ban lãnh đạo Man Utd dường như tính trước kịch bản một ngày nào đó sẽ chia tay Ten Hag nên đưa Nisterooy về Old Trafford hồi mùa hè. Việc Ten Hag phải chấp nhận Nistelrooy vào ban huấn luyện là một phần trong điều kiện để ký hợp đồng mới. Bản thân Ten Hag cũng đủ thông minh để hiểu Nistelrooy là quân bài mà giới chủ cài đặt để sẵn sàng khi sa thải ông.

Nhưng có lẽ cả giới chủ, cả Ten Hag cũng không thể ngờ đến tình huống phải rút quân bài Nistelrooy sớm như thế. Đúng vậy, Nistelrooy mới chỉ có chưa tới 3 tháng làm việc tại Old Trafford. Số trận quan sát, thẩm thấu triết lý của Ten Hag của cựu danh thủ người Hà Lan cũng đếm trên đầu ngón tay.

Việc để Nistelrooy bắt đầu ngay công việc hiện giờ vẫn là điều rất mạo hiểm. Không ai muốn thu hoạch khi trái vẫn còn xanh.

Đó là lý do giới chủ Man Utd tiếp tục cho Ten Hag thêm cơ hội trong hai trận đấu tới. Nếu tốt, Ten Hag có thể đảm nhiệm công việc ở Old Trafford thêm một thời gian cho đến khi Nistelrooy trưởng thành thêm về chuyên môn, xây dựng quyền lực mềm ở phòng thay đồ.

Trong trường hợp Man Utd tiếp tục thua thảm trên sân của Porto và Aston Villa, việc sa thải Ten Hag không thể trì hoãn. Quân bài Nistelrooy phải rút sớm nhưng cựu chân sút người Hà Lan sẽ có được 2 tuần các đội tuyển tập trung, để chuẩn bị triều đại mới.

Trong trường hợp Nistelrooy sau đó cũng không thành công, Man Utd có thêm thời gian để lựa chọn cho thật chuẩn một người đáp ứng các tiêu chí của họ.

