Văn khấn ông Công ông Táo

Nhà nghiên cứu Toan Ánh cho rằng văn khấn ông Táo mang ý nghĩa trình bày công việc của cả nhà trong một năm, mong thần bếp phù hộ cho năm tới.

Trong Nếp cũ của Toan Ánh, Lễ Táo Quân (cúng ông Công ông Táo) được cử hành vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm để tiễn vị thần cai quản bếp núc về trời báo cáo công việc của gia đình trong năm cũ. Dưới đây là nguyên văn toàn bài văn khấn cho dịp này được tác giả ghi chép lại trong phần phụ lục các mẫu văn cổ:

Lễ Táo quân 23 tháng Chạp (toàn bài)

"Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp năm...

Tín chủ là:...;

Người thôn:...; xã:...; tỉnh:... cùng toàn thể gia đình kính bái.

Trước linh tọa của Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân

Kính cẩn thưa rằng:

Nay cuối mùa đông - tứ quí theo vòng - hăm ba tháng Chạp - Sửa lễ kính dâng - Hoa quả đèn hương - Xiêm hài áo mũ - Phỏng theo lễ cũ - Ngài là vị chủ - Ngũ tự gia thần – Soi xét lòng trần - Táo quân chứng giám.

- Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm - cúi xin tôn thần gia ân châm chước - Ban lộc ban phước - Phù hộ toàn gia trai gái trẻ già - An ninh khang thái.

Cẩn cáo".

Theo truyền thống, lễ vật dâng cúng thường bao gồm hoa quả, đèn hương và đặc biệt không thể thiếu xiêm hài áo mũ bằng giấy để hóa cho các vị thần. Việc thực hiện nghi lễ này không chỉ là phỏng theo nếp cũ mà còn thể hiện mong muốn các vị thần "gia ân châm chước" cho những sai sót trong năm và ban phước lành cho gia đình trong năm mới.