Văn khấn lễ Trừ tịch và cúng cha mẹ đã khuất chiều 29 Tết

Chiều cuối năm là thời khắc quan trọng để tưởng niệm tổ tiên. Dưới đây là bài văn khấn truyền thống cho lễ Trừ tịch và phần riêng dành cho con cháu cúng mẹ đã khuất.

Bài văn khấn lễ Trừ tịch được đọc vào chiều cuối cùng của năm để tiễn năm cũ, mời tổ tiên về sum họp cùng con cháu trong những ngày đầu xuân. Ảnh: Việt Hà.

Toan Ánh viết trong Nếp cũ nguyên văn bài khấn lễ Trừ tịch (chiều 29 Tết) bao gồm phần mở đầu và phần nội dung riêng biệt dành cho buổi lễ Tất niên cuối năm. Dưới đây là nguyên văn bài khấn được ghi lại:

"Hôm nay!

Ngày... tháng... năm...

Tại thôn... xã... huyện... tỉnh...

Tín chủ là:... vâng lệnh mẹ và các chú, cùng với chị một anh rể và các em trai gái dâu rể, con cháu nội ngoại toàn gia kính bái.

Nay nhân ngày lễ Tất niên, kính cẩn sắm một lễ gồm... gọi là lễ mọn lòng thành,

Kính dâng lên: Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia tiên sư, bản viên thổ công, liệt vị tôn thần. Trước linh tọa các vị gia thần.

Trước linh vị của:

Hiển...

Hiển...

và các vị tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cùng các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.

Kính cẩn thưa rằng,

Vật đổi sao dời - Năm cùng tháng kiệt - Xuân tiết gần sang - Đông tàn sắp hết - Chiều ba mươi Tết - Sửa lễ tất niên - Tuy niệm tổ tiên - Theo như thường lệ - Tuế trừ cáo tế lễ bạc kính dâng - Phù tửu hương đăng - Lễ nghi cụ soạn. Lạy xin tiên linh chứng giám - Phù hộ toàn gia - Lớn bé trẻ già - Bình yên khang thái.

Cẩn cáo".

Văn khấn cho con cái cúng cha mẹ đã khuất vào chiều tất niên là lời tưởng nhớ đấng sinh thành vào ngày cuối năm Âm lịch. Ảnh: Việt Hà.

Trong trường hợp con cái cúng cha mẹ đã khuất vào chiều Tất niên, Toan Ánh cũng ghi lại mẫu văn khấn như sau:

"...Kính cẩn thưa rằng:

Ngày qua tháng lại thấm thoát tựa thoi đưa; Lá rụng hoa rơi âm thầm theo gió thổi; Tưởng nhớ những năm xưa dưới gối; Mơ màng bao sớm tối sum vầy.

Tiếc thay! Bấy lâu nay! Hạc lánh mây bay; Ác tà thỏ lặn; Tưởng đến tình sâu nghĩa nặng khác nào trời thẳm đất dầy. Nhân tất niên đến ngày. Lễ tuế trừ gặp buổi.

Kính dâng lưng cơm đĩa muối, đỡ tủi lòng này. Trước án đặt bày xin người chứng giám.

Thượng hưởng".

Theo tác giả, việc cúng lễ này thường diễn ra vào chiều cuối cùng của năm Âm lịch sau khi gia đình đã hoàn tất việc thăm mộ tổ tiên, nhằm biểu lộ lòng tưởng niệm và mời hương hồn tiền nhân về hưởng Tết cùng con cháu.