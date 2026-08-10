Văn học Hàn Quốc 'xuất ngoại' trước khi phát hành trong nước

Các nhà xuất bản nước ngoài đang đẩy mạnh việc mua bản quyền các tác phẩm Hàn Quốc rất sớm khi sự quan tâm của độc giả quốc tế không ngừng gia tăng.

Gần đây, tờ Korea Times đã dẫn dữ liệu từ Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc (LTI Korea) cho biết doanh số bán các tác phẩm văn học nước này ở thị trường quốc tế đã đạt khoảng 3,58 triệu bản trong 5 năm qua.

Theo Korea JoongAng Daily, các nhà xuất bản nước ngoài ngày càng tích cực mua bản quyền tiểu thuyết Hàn Quốc ngay cả khi sách chưa được phát hành trong nước. Điều này phản ánh niềm tin ngày càng lớn rằng văn học hư cấu Hàn Quốc có thể thành công trên toàn cầu mà không cần phải chứng minh sức hút tại thị trường nội địa trước.

Ảnh: Yonhap.

Văn học Hàn Quốc hút khách

Trước đó, việc bán bản quyền sách ra nước ngoài trước khi phát hành chính thức vốn phổ biến hơn trong ngành điện ảnh Hàn Quốc. Bộ phim Hope là một ví dụ điển hình khi đã được bán bản quyền cho khoảng 200 quốc gia trước khi ra mắt tại quê nhà. Các nhà xuất bản cho biết một xu hướng tương tự cũng đang xuất hiện trên thị trường sách.

Doanh số tích cực trên thị trường quốc tế của những cuốn sách ban đầu giúp các tác phẩm sau đó dễ bán bản quyền hơn, như trường hợp của Dolki Min.

Tiểu thuyết mới nhất của Dolki Min, có tên I Want to Kill Goni, phát hành ngày 15/7, đã bán được bản quyền tiếng Anh ngay cả trước khi ra mắt tại Hàn Quốc. Đại diện văn học Barbara Zitwer đã mua bản quyền trực tiếp từ tác giả.

Dù Dolki Min vẫn còn là cái tên khá xa lạ tại thị trường trong nước, tác giả này đã xây dựng được lượng độc giả ngày càng đông đảo ở nước ngoài. Tiểu thuyết trước đó Walking Practice (2022) đã được xuất bản tại nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Ba Lan và Italy, đồng thời cũng đã bán được bản quyền chuyển thể thành phim.

Cuốn Chào mừng bạn đến Hiệu sách Hyunam-dong (Welcome to Hyunam-dong Bookshop) bản tiếng Việt.

Một ví dụ khác là Hwang Bo-reum. Cuốn Welcome to Hyunam-dong Bookshop (2022) của bà đã bán được hơn 1 triệu bản trên toàn thế giới. "Sách của bà đặc biệt được ưa chuộng tại các thị trường nói tiếng Anh, cũng như ở Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản", Richard Hong, Chủ tịch BC Agency, đơn vị phụ trách bán bản quyền xuất bản nước ngoài cho các tác phẩm của Hwang, cho biết.

Theo nhà xuất bản Clayhouse, tiểu thuyết mới nhất của Hwang Bo-reum mang tên The Upstairs Couple đã được bán cho các nhà xuất bản tại 15 quốc gia trước khi chính thức ra mắt vào ngày 24/6 tại thị trường nội địa.

Nhà xuất bản này cho biết riêng khoản tiền ứng trước đã vượt quá 500 triệu won (tương đương 348.000 USD ).

Chiến lược của giới xuất bản Hàn Quốc

Tuy nhiên, theo các nhà xuất bản, việc từng có tác phẩm thành công trước đó không phải là điều kiện tiên quyết.

Ngay cả những tác giả mới ra mắt và chưa được nhiều người biết đến trên trường quốc tế hiện cũng có thể tìm được người mua ở nước ngoài nếu tác phẩm của họ được quảng bá hiệu quả.

Những tác phẩm chữa lành The Tarot Reading Cafe, My Perfect Deserted Island và Sweet Dreams Gift Shop đều ăn khách. Ảnh: Changbi.

Cuốn tiểu thuyết dành cho giới trẻ sắp ra mắt của tác giả Woo Shin-young, Black Poodle, đã bán được bản quyền tại Nga.

"Chúng tôi tin rằng cuốn tiểu thuyết này, lấy cảm hứng từ tác phẩm Faust và xoay quanh một giao kèo với quỷ dữ, có sức hút với độc giả phương Tây. Vì vậy, chúng tôi đã chủ động giới thiệu nó đến nhiều công ty đại diện văn học. Các tiểu thuyết hư cấu và tiểu thuyết dành cho giới trẻ của Hàn Quốc đang ngày càng được ưa chuộng tại Nga", Choi Ji-in, một quản lý tại nhà xuất bản Rabbit Hole, chia sẻ.

The Rainfall Market (2023), tiểu thuyết đầu tay của You Yeong-gwang, cũng đã được bán ra nước ngoài trước khi phát hành trong nước. "Chúng tôi đã tích cực giới thiệu cuốn sách tới các nhà xuất bản quốc tế tại Hội sách London", Yoon Sung-hoon, Giám đốc điều hành của Clayhouse, cho biết.

Tháng trước, nhà xuất bản Changbi cho biết các tiểu thuyết đầu tay của ba tác giả, Moon Hye-jung, Park Hae-soo và Park Cho-eun, cũng đã được các nhà xuất bản lớn tại Mỹ và châu Âu mua bản quyền, theo The Korea Herald.

Các nhà xuất bản ước tính xu hướng này đã bắt đầu từ khoảng ba năm trước, điều cho thấy sự quan tâm của quốc tế đối với văn học Hàn Quốc đã gia tăng từ trước khi Han Kang giành giải Nobel Văn học năm 2024.

"Bên cạnh sự công nhận dành cho các tác phẩm văn học nghệ thuật thông qua những giải thưởng lớn, ngày càng nhiều tác phẩm Hàn Quốc được độc giả nước ngoài đón nhận và trở thành sách bán chạy", ông Yoon nói.

"Các nhà xuất bản nước ngoài nhận ra rằng nếu đợi đến khi sách trở thành hiện tượng tại Hàn Quốc mới bắt đầu hành động thì đã quá muộn, vì vậy họ đang chủ động hơn trong việc giành quyền xuất bản từ sớm", ông cho hay.

Choi cũng cho biết thêm rằng thành công toàn cầu của dòng tiểu thuyết chữa lành, khởi đầu với cuốn The Dallergut Dream Department Store (2020), đã góp phần mở rộng sự quan tâm của quốc tế đối với tiểu thuyết Hàn Quốc.

"Khi giới thiệu The Rainfall Market tại Hội sách London, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng cuốn tiểu thuyết này sở hữu nhiều điểm mạnh từng làm nên thành công của The Dallergut Dream Department Store", Yoon cho biết.

Xu hướng này tiếp tục phát triển tốt với thành công của tác phẩm chữa lành The Tarot Reading Cafe của Moon Hye-jung, ra mắt vào năm ngoái. Theo The Korea Herald, cho tới nay, cuốn tiểu thuyết này đã bán được bản quyền cho các nhà xuất bản tại 10 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italy, mang lại tổng số tiền ứng trước khoảng 350 triệu won ( 233.000 USD ).

"Lối kể chuyện lôi cuốn, văn phong độc đáo và khả năng khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ của chúng cho thấy rằng những câu chuyện hay có thể kết nối độc giả vượt qua mọi biên giới", nhà xuất bản Changbi Publishers nhận định.