Vân Đồn chính thức khai thác chuyến bay charter tới Thâm Quyến

Từ ngày 1/11, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) chính thức khai thác chuyến bay charter từ Thâm Quyến (Trung Quốc), đánh dấu sự tăng trưởng trở lại của khách Trung Quốc.

Sự kiện mở ra cơ hội kết nối du lịch, giao thương và đầu tư, đồng thời thể hiện nỗ lực của Quảng Ninh trong việc kích cầu du lịch, đón khách quốc tế.

Vào 20h01 ngày 1/11, chuyến bay charter đầu tiên từ sân bay Bảo An (Thâm Quyến)đã hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn bằng tàu bay Boeing 737-800, đưa đoàn khách quốc tế từ Trung Quốc trở lại Quảng Ninh sau một thời gian gián đoạn.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đón chuyến bay charter từ Thâm Quyến, chỉ dấu cho thấy khách Trung Quốc đang quay trở lại Quảng Ninh.

Chuyến bay khởi hành từ Thâm Quyến lúc 18h10 và hạ cánh xuống Vân Đồn lúc 20h01, đánh dấu thời điểm bắt đầu lịch trình bay nhiều hơn giữa Thâm Quyến - Vân Đồn (Quảng Ninh), với các ngày dự kiến 1, 6, 10, 15, 20 và 24 trong tháng 11.

Với thời gian bay chỉ khoảng 2 giờ, chặng bay Thâm Quyến - Vân Đồn rút ngắn hành trình di chuyển giữa hai trung tâm kinh tế du lịch năng động của khu vực, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư, nâng tầm trải nghiệm cho du khách quốc tế khi đến với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Đường bay Vân Đồn - Thâm Quyến sẽ đưa dòng khách Trung Quốc quay lại Quảng Ninh, góp phần hiện thực hoá mục tiêu đón 1,25 triệu khách quốc tế trong quý 4.

Việc khôi phục tuyến bay với Thâm Quyến, thành phố phát triển bậc nhất vùng Hoa Nam, là bước đi chiến lược trong phát triển du lịch quốc tế của Quảng Ninh. Thâm Quyến là thị trường tiềm năng, giàu sức chi tiêu, đại diện cho phân khúc du khách trung - cao cấp mà Quảng Ninh đang hướng tới. Sự kiện mở lại đường bay Vân Đồn - Thâm Quyến không chỉ kết nối nguồn khách quốc tế truyền thống, mà còn hiện thực hóa chiến lược mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế của sân bay Vân Đồn trong giai đoạn tới cũng như chiến lược thu hút khách Trung Quốc của tỉnh Quảng Ninh.

“Đường bay Vân Đồn - Thâm Quyến được khai thác hiệu quả vừa phát huy tiềm năng to lớn của thị trường Trung Quốc, vừa khẳng định vai trò của Sân bay Vân Đồn trong mạng lưới giao thông Quảng Ninh. Sự kiện đánh dấu giai đoạn phát triển mới của sân bay Vân Đồn khi vươn ra thế giới và phát triển các dịch vụ hàng không đa dạng, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng khách quốc tế cho Quảng Ninh thời gian tới”, đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chia sẻ.

Tháng 11 sẽ có các chuyến bay dự kiến khai thác vào các ngày 1, 6, 10, 15, 20 và 24.

Được xây dựng theo tiêu chuẩn 4E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam với hạ tầng hiện đại, công nghệ tiên tiến và dịch vụ chuẩn quốc tế. Hệ thống nhà ga, đường băng, khu vực xuất nhập cảnh, băng chuyền hành lý, phòng chờ quốc tế đều được bố trí linh hoạt, tối ưu cho các chuyến bay quốc tế.

Đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, ngoại ngữ và quy trình an ninh quốc tế, bảo đảm tiêu chuẩn phục vụ cao nhất cho mỗi đoàn khách. Song song đó, sân bay cũng phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch tổ chức hoạt động chào đón, trình diễn văn hóa - ẩm thực địa phương, mang đến cho du khách ấn tượng tốt đẹp khi đặt chân đến Quảng Ninh.

Sân bay Vân Đồn đạt tiêu chuẩn 4E với hạ tầng hiện đại và dịch vụ chất lượng cao.

Việc khai thác đường bay charter Thâm Quyến - Vân Đồn diễn ra trong thời điểm Quảng Ninh phát động Chiến dịch kích cầu du lịch cuối năm 2025 với chủ đề “Quảng Ninh - trải nghiệm di sản, kết nối thế giới”. Chiến dịch đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế, thông qua chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, ẩm thực và ưu đãi quy mô lớn.

Quảng Ninh công bố Chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 với chủ đề “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản”.

Dự kiến trong tháng 1 và tháng 2/2026, sân bay Vân Đồn sẽ đón tiếp các chuyến charter quốc tế tiếp theo từ Cheongju (Hàn Quốc)với9 chuyến khứ hồi.Hiện tại, sân bay đang được Vietnam Airlines khai thác tuyến TP.HCM - Vân Đồn với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ ba, năm và bảy, góp phần tăng khả năng kết nối giữa khu vực phía nam với miền di sản.