Van Dijk tệ hại, nhưng Liverpool mới là vấn đề thật sự

Virgil van Dijk có một trong những buổi tối tệ nhất kể từ khi đặt chân tới Anfield, nhưng vấn đề thật sự của Liverpool không nằm ở một khoảnh khắc mất kiểm soát hay một pha xử lý vụng về.

Van Dijk đang sa sút.

Sai lầm của đội trưởng Van Dijk chỉ là tấm gương phản chiếu cho cơn khủng hoảng đang bao trùm đội bóng. Một trung vệ dày dạn kinh nghiệm như Van Dijk hiếm khi đánh mất bản thân theo cách ấy, và chính điều đó khiến thất bại 1-4 của Liverpool trước PSV thuộc League Phase, Champions League rạng sáng 27/11 trở nên đáng báo động hơn.

Một quả phạt đền kỳ lạ và màn đêm u ám

Liverpool lúc này là một tập thể thiếu bản lĩnh, thiếu gắn kết và thiếu sự dẫn dắt từ cả hệ thống. Van Dijk, người được kỳ vọng mang lại sự ổn định, lại trở thành tâm điểm của một buổi tối hỗn loạn. Nhưng đổ hết trách nhiệm lên anh là cách nhìn phiến diện. Những gì diễn ra tại Anfield chỉ cho thấy đội bóng này đang thiếu quá nhiều điều để đứng vững khi gió lớn thổi tới.

Tình huống Van Dijk giơ tay “chặn bóng” như đang chơi bóng rổ không chỉ là một sai sót kỹ thuật. Nó là biểu hiện của sự rối loạn trong tư duy thi đấu. Anh cảm thấy bị tác động từ Schouten, nhưng không cầu thủ chuyên nghiệp nào được phép dừng lại và chờ trọng tài thổi còi. Hành động ấy cho thấy Liverpool đánh mất sự tập trung, đánh mất bản năng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.

Chiếc thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Saibari, rồi pha truy cản vụng về với Dennis Man chỉ làm đêm tối thêm nặng nề. Ngay cả cơ hội duy nhất để Van Dijk sửa sai bằng cú đánh đầu cũng bị xà ngang từ chối. Nhưng vấn đề không nằm ở một tình huống. Nó nằm ở hình ảnh một thủ lĩnh đang lung lay giữa sóng to.

Van Dijk không còn đủ che lấp khoảng trống của Liverpool.

PSV không chỉ tận dụng sai lầm cá nhân. Họ tận dụng sự tê liệt tinh thần của Liverpool. Khi Couhaib Driouech ghi bàn thứ ba, cả đội chủ nhà cúi đầu và im lặng. Đó không phải là hình ảnh thường thấy tại Anfield, nơi sức mạnh lớn nhất luôn đến từ thái độ chiến đấu và sự đoàn kết.

Van Dijk vẫn cố thúc giục đồng đội. Anh và Ryan Gravenberch là hai người ít ỏi giữ được sự tỉnh táo. Nhưng hai tia sáng đơn lẻ không thể soi đường cho cả tập thể đang chìm vào khủng hoảng. Điều đáng lo hơn là Liverpool đã đánh mất thứ từng làm họ mạnh nhất: niềm tin.

Cựu tiền vệ Steven Gerrard không nói quá khi mô tả hàng thủ “chắp vá” của Slot ở cuối trận. Liverpool kết thúc với Curtis Jones ở cánh phải, Van Dijk đá cạnh Gravenberch, còn Kerkez ở cánh trái. Một hàng thủ như vậy không thể giúp đội bóng cạnh tranh ở Champions League. Sự xáo trộn ấy cho thấy Liverpool đang thiếu chiều sâu, thiếu phương án dự phòng và thiếu cả sự chuẩn bị để đối mặt với áp lực.

Van Dijk vẫn là tâm điểm của mọi hy vọng

Dù trải qua một buổi tối thảm họa, Liverpool vẫn không thể đứng dậy nếu thiếu Van Dijk. Anh là người duy nhất dám nói thật về sự sa sút của đội bóng, kể cả khi điều đó khiến Rooney khó chịu. Nhưng đây không phải lúc để né tránh. Liverpool cần sự thẳng thắn để bắt đầu lại, cần những người dám chỉ ra vấn đề thay vì che giấu nó.

Van Dijk sụp đổ, Liverpool lộ ra khủng hoảng lớn hơn.

Tuy vậy, Van Dijk không thể một mình kéo cả đội. Một thủ lĩnh cần những vệ tinh biết chiến đấu, biết giữ vị trí và biết chịu trách nhiệm chung. Hiện tại, anh chống chọi với một hệ thống lỏng lẻo. Khoảng trống mà Liverpool lộ ra không nằm ở trung vệ, mà ở toàn bộ cấu trúc chiến thuật và tâm lý thi đấu.

Pha phòng ngự rối rắm dẫn tới bàn thua thứ tư, khi Van Dijk bị kéo lệch vị trí vì Kerkez dâng quá cao, là hình ảnh kết lại. Đó không chỉ là một sai lầm chiến thuật. Nó là minh chứng cho sự hỗn loạn mà Liverpool đang rơi vào.

Liverpool đánh mất phương hướng. Họ cần làm lại từ đầu, cần xác định lại bản sắc và cần một kế hoạch rõ ràng hơn từ Arne Slot. Van Dijk vẫn sẽ là người dẫn đường, nhưng anh không thể giải quyết mọi vấn đề.

Hành trình đứng dậy phải bắt đầu từ anh, nhưng muốn đi xa, Liverpool cần nhiều hơn một tấm lưng để dựa vào.