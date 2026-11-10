Vấn đề lớn của iPhone Duo sắp chấm dứt

Sự cố nứt màn hình trên iPhone Duo được cho là bắt nguồn từ bản lề lỗi của một nhà cung cấp, thay vì sai sót trong thiết kế điện thoại gập đầu tiên của Apple.

Lỗi sọc ở nếp gấp trên iPhone Duo có thể xuất phát từ linh kiện không đạt chuẩn. Ảnh: Bloomberg.

Theo thông tin rò rỉ, Apple dường như đã xác định được nguyên nhân khiến một số chiếc iPhone Duo nứt màn hình trong quá trình sử dụng. Vấn đề có thể xuất phát từ vật liệu không đạt tiêu chuẩn của nhà cung cấp, thay vì lỗi thiết kế trên mẫu iPhone gập đầu tiên.

Thông tin được tài khoản Kang chia sẻ trên mạng xã hội Weibo và sau đó được Ice Universe dẫn lại. Nguồn tin cho biết Apple đã truy được sự cố đến một trong 2 nhà cung cấp bản lề cho iPhone Duo.

Cụ thể, một lô linh kiện sử dụng vật liệu bị lỗi có thể khiến bản lề hoạt động không đúng như thiết kế. Điều này tạo áp lực lên màn hình bên trong khi người dùng gập hoặc mở thiết bị.

Nếu thông tin trên chính xác, sự cố không phải lỗi phổ biến trên toàn bộ dòng iPhone Duo. Thay vào đó, lỗi có thể chỉ xuất hiện ở những máy được lắp ráp bằng bộ phận từ lô sản xuất không đạt tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, Kang cho biết Táo khuyết có thể xác định những chiếc iPhone Duo bị ảnh hưởng thông qua số serial. Đây là mã định danh riêng của từng thiết bị, cho phép công ty truy xuất thông tin sản xuất và linh kiện được sử dụng.

Khả năng này có thể giúp gã khổng lồ công nghệ Mỹ chủ động khoanh vùng thiết bị lỗi, thay vì chờ màn hình hỏng mới tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, công ty chưa công bố kế hoạch kiểm tra số serial hoặc triển khai chương trình thay thế phần hư hỏng.

Trước đó, nhiều người dùng iPhone Duo phản ánh màn hình bên trong bất ngờ xuất hiện vết nứt gần khu vực bản lề. Các hình ảnh được chia sẻ trên Reddit và diễn đàn MacRumors cho thấy vết nứt thường xuất hiện dọc đường gập. Ngoài ra, màn hình có thể xuất hiện sọc sáng hoặc bị hỏng một phần.

Sự cố nhanh chóng được cộng đồng công nghệ gọi là "crackgate". Tuy nhiên, số lượng thiết bị bị ảnh hưởng thực tế vẫn chưa được xác định.

“Chúng tôi nhận thức được sự cố ảnh hưởng đến màn hình bên trong của một số ít thiết bị iPhone Duo”, đại diện Apple cho biết hôm 26/10.

Chỉ vài ngày sau khi máy được chính thức bán ra, nhóm sửa chữa iFixit từng tháo rời iPhone Duo và đưa ra một số giả thuyết về cơ chế gây nứt màn hình.

Một khả năng được đề cập là thanh đỡ ở giữa bản lề không hạ xuống đúng vị trí khi gập máy. Điều này khiến linh kiện tạo áp lực lên tấm nền và dẫn đến hư hỏng.

Dù vậy, Apple chưa xác nhận chính thức lỗi nằm ở vật liệu bản lề hay cơ cấu chuyển động. Thông tin về khả năng xác định thiết bị lỗi qua số serial cũng mới dừng ở mức rò rỉ.