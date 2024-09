Van de Beek vẫn nói tốt về MU

"Tôi đang cố tận hưởng việc chơi bóng một lần nữa", Van de Beek chia sẻ trên ESPN. "Girona là một câu lạc bộ tuyệt vời với thứ bóng đá đẹp. Tôi nghĩ bản thân phù hợp với lối chơi này. Tôi đang nỗ lực để trở nên tốt hơn mỗi ngày".

Cựu sao Ajax nói thêm: "Rõ ràng mọi thứ không diễn ra theo ý muốn. Nhưng MU là chuyện của quá khứ. Tôi không có lời nào không hay về họ. Tất nhiên tôi không được thi đấu nhiều, nhưng học được không ít từ những cầu thủ giỏi xung quanh. Tôi sẽ mang những điều đó theo mình suốt sự nghiệp".

Old Trafford được coi là "mồ chôn" sự nghiệp Van de Beek. Trước khi gia nhập MU, tiền vệ 27 tuổi ghi 41 bàn sau 175 ra sân cho Ajax. Đến khi gia nhập "Quỷ đỏ", de Beek chỉ có 4 lần đá chính ở Premier League.

Hè 2024, MU đồng ý bán Van de Beek cho Girona với giá 500.000 euro. Tiền vệ người Hà Lan đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2028. "Quỷ đỏ" cài điều khoản nhận được phần trăm số tiền mà Girona bán Van de Beek trong tương lai.

Tuy nhiên, Van de Beek chưa có nhiều cơ hội thể hiện ở Tây Ban Nha. Tiền vệ người Hà Lan chỉ mới góp mặt khoảng 9 phút khi vào sân từ ghế dự bị trong trận Girona thắng Osasuna 4-0 ở vòng 3 La Liga.

Tháng 1/2024, Van de Beek khoác áo Eintracht Frankfurt dưới dạng cho mượn. Đại diện Bundesliga trả tiền vệ người Hà Lan về lại MU và quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 12 triệu euro.

Năm 2022, Van De Beek thi đấu dưới dạng cho mượn tại Everton nhưng cũng không khẳng định được bản thân. Giới chuyên môn nhận định Van de Beek có khả năng kết thúc sự nghiệp đỉnh cao dù mới 27 tuổi.

