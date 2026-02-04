Vận chuyển trót lọt gần 100 kg vàng lậu bằng chiêu lót vào đế giày

Được người Trung Quốc đề nghị vận chuyển vàng lậu về Việt Nam, bị cáo Vàng Thị Phượng đã vận chuyển trót lọt gần 100 kg vàng qua cửa khẩu về giao cho khách hàng ở Lào Cai. Mỗi kg vàng được vận chuyển trót lọt, Phượng được trả công 250.000 đồng.

Ngày 4/2, sau nhiều giờ công bố cáo trạng, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội chuyển sang phần xét hỏi 11 bị cáo phạm tội trong vụ án buôn lậu 546 tấn vàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Vàng được lót dưới đế giày đi qua cửa khẩu

Đối với hành vi buôn lậu vàng, bị cáo Trần Thị Hoàn (chủ Công ty Hoàn Huế, ở Lào Cai) không thắc mắc về nội dung buộc tội nêu trong cáo trạng.

Bị cáo cho hay, sau khi nhập vàng thỏi có ký hiệu, chữ viết Trung Quốc từ người có biệt danh Bà Béo (chưa rõ lai lịch), Hoàn sẽ chỉ đạo nhân viên mang đi khò, xóa chữ để không ai phát hiện ra đó là vàng nước ngoài rồi cắt thành miếng nhỏ, bán lại cho các khách hàng ở Hà Nội.

Theo bị cáo Hoàn, tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Bà Béo qua các tài khoản của một số cá nhân trong công ty theo hình thức "nhận hàng mới thanh toán, bên giao vàng, bên chuyển tiền".

Bị cáo Vàng Thị Phượng (26 tuổi, lao động tự do) khai có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới. Năm 2024, Bà Béo đến cửa hàng của Phượng để cắt, gội. Qua nhiều lần nói chuyện, Phượng biết người này có nhu cầu tìm người đưa vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, giao cho cửa hàng của Trần Thị Hoàn. Do thu nhập thấp, lại nuôi con nhỏ nên Phượng nhận chuyển vàng cho Bà Béo, tiền công 250.000 đồng/kg.

Bị cáo Trần Thị Hoàn (áo xanh ở giữa) và đồng phạm.

Vàng sẽ do Bà Béo trực tiếp mang đến tiệm tóc của Phượng. Khi qua cửa khẩu, Phượng cho biết, thiết bị máy móc chỉ soi chiếu hành lý, không soi chiếu gì khác "việc đi lại hàng ngày rất dễ".

Vàng được Phượng lót dưới đế giày, thông thường mỗi lần mang được 2 kg. Sau khi qua cửa khẩu, bị cáo gọi điện thoại liên hệ với nhân viên hoặc người thân của Hoàn thông báo thời gian giao vàng tại tiệm Hoàn Huế hoặc gần nhà Hoàn.

Vàng khi qua cửa khẩu được Phượng "moi ra" cất vào túi hoặc không cần lấy ra mà đi thẳng về địa điểm giao hàng.

Tính đến khi bị bắt, bị cáo Phượng vận chuyển được trót lọt 97 kg vàng, hưởng tiền công gần 25 triệu đồng. Số tiền này bị cáo đã nộp vào tài khoản cơ quan điều tra.

Khò để "rửa" vàng lậu, rồi bán về Hà Nội

Bị cáo Trần Thành Hiếu (39 tuổi, nhân viên Công ty Hoàn Huế) đứng lên trả lời xét hỏi cũng thừa nhận biết Trần Thị Hoàn mua bán vàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Khi vàng về đến cửa hàng, Hiếu mang vàng về khò, xóa chữ, cắt thành miếng nhỏ.

Ngoài công việc trên, Hiếu cũng nhiều lần nhận tiền, cung cấp số tài khoản khi Hoàn buôn bán vàng với Phạm Tuấn Hải, cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long.

Các bị cáo là nhân viên Công ty Hoàn Huế trả lời xét hỏi đều thừa nhận cáo trạng buộc tội, họ khai làm theo chỉ đạo, hưởng lương không hưởng lợi ích khác.

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát quy kết, bị cáo Trần Thị Hoàn mua của đối tượng Bà Béo tổng hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng . Sau khi xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc vàng từ nước ngoài và cắt nhỏ, Hoàn đã bán cho khách hàng hưởng lợi bất chính khoảng 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Hoàn cũng mua của bị cáo Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng nhưng không xác định hưởng lợi bao nhiêu. Còn bị cáo Hải khai 2 bên mua bán, Hoàn được lợi hơn 400 triệu đồng (tương đương gần 1 triệu đồng/kg).

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát xác định trách nhiệm của cán bộ Hải quan tỉnh Lào Cai trong thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai chỉ thực hiện quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ Hải quan (theo Điều 1 Luật Hải quan năm 2014). Tại địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hành lý hàng hóa của người xuất nhập cảnh, cơ quan hải quan không được trang bị thiết bị soi chiếu người (chỉ được trang bị máy soi hành lý). Tương tự, với bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, tại vị trí xuất cảnh, nhập cảnh thuộc luồng dành cho cư dân biên giới, hiện nay chưa được trang bị cổng an ninh, máy soi hành lý, hàng hóa, nên cán bộ Biên phòng chỉ kiểm tra, giám sát người xuất cảnh bằng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định. Quá trình điều tra, người vận chuyển lợi dụng là cư dân biên giới, thường xuyên xuất, nhập cảnh, đã cất giấu vàng vào trong người hoặc trong giày để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Những người này không thỏa thuận, đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho các cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai.