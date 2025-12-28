Valencia bàng hoàng trước tin dữ từ Indonesia

CLB Valencia đang trải qua những giờ phút tang thương sau thông tin HLV Fernando Martín cùng ba người con là nạn nhân trong một vụ đắm tàu du lịch tại Indonesia.

HLV Fernando Martín của đội nữ dự bị Valencia gặp nạn tại Indonesia.

Sự việc xảy ra khi gia đình HLV Fernando Martín đang tham gia chuyến tham quan bằng tàu gần đảo Padar, thuộc khu vực Komodo National Park, ngoài khơi Labuan Bajo, theo Marca. Theo truyền thông địa phương, con tàu mang tên KM Putri Sakinah chở tổng cộng 11 người.

Tàu gặp sự cố kỹ thuật và bị lật vào tối 26/12 trong điều kiện biển động mạnh. Bảy người trên tàu được lực lượng chức năng cứu sống. Bốn người mất tích đều là công dân Tây Ban Nha, cùng thuộc một gia đình.

Fernando Martín, 44 tuổi, là HLV đội dự bị nữ của Valencia. Tin dữ nhanh chóng lan về Tây Ban Nha, gây chấn động trong nội bộ CLB cũng như cộng đồng bóng đá địa phương. Valencia đăng tải thông điệp chia buồn trên các kênh chính thức, bày tỏ sự đau xót và gửi lời động viên tới người thân của các nạn nhân.

Nhà chức trách Indonesia xác nhận công tác tìm kiếm, cứu nạn được triển khai ngay sau vụ tai nạn. Chiến dịch do Basarnas điều phối, với sự hỗ trợ của Hải quân và lực lượng cảnh sát biển. Các đội cứu hộ đường biển cùng thợ lặn đã được huy động, song điều kiện thời tiết và mặt biển phức tạp khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

“Bốn người mất tích là công dân Tây Ban Nha, đi du lịch theo nhóm gia đình”, ông Stephanus Risdiyanto, người đứng đầu Cảng vụ Labuan Bajo, cho biết. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia khẳng định chiến dịch tìm kiếm vẫn đang tiếp tục, đồng thời nhấn mạnh yếu tố an toàn của lực lượng cứu hộ là ưu tiên hàng đầu.

Với Valencia, đây không chỉ là một mất mát về con người mà còn là cú sốc tinh thần lớn. Fernando Martín được đánh giá là HLV tận tụy, gắn bó chặt chẽ với công tác đào tạo trẻ của đội nữ. Bi kịch tại Indonesia đã để lại nỗi đau sâu sắc, vượt ra ngoài phạm vi một CLB, chạm tới toàn bộ cộng đồng bóng đá Tây Ban Nha.

Trong lúc công tác tìm kiếm vẫn tiếp diễn, Valencia và người hâm mộ chỉ còn biết cầu mong phép màu, đồng thời gửi lời tiễn biệt và chia sẻ tới gia đình những nạn nhân của thảm kịch hàng hải đau lòng này.