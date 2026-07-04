Vải vóc và nghệ thuật

Không chỉ là nguyên liệu trong ngành may mặc, các nghệ sĩ đã biến vải vóc thành chất liệu của hội họa. Nhiều nghệ sĩ của trường phái Ấn tượng đã tạo ra những bức tranh vải độc đáo.

Một bức tranh vải của họa sĩ người Mỹ - Faith Ringgold. Ảnh minh họa: R.A.

Những người thợ kéo sợi hay thợ may lành nghề là một phần quan trọng, dù thường bị phớt lờ của nền kinh tế. Ví dụ, các thương nhân Assyria trong thiên niên kỷ II thường viết thư cho những người thân là nữ để nói về công việc may vá, ví dụ yêu cầu họ sản xuất một loại vải cụ thể nào đó hoặc cho họ biết loại hàng nào đang bán chạy.

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Những công việc liên quan tới vải vóc chủ yếu là công việc trong nhà, hy vọng sẽ giữ cho phụ nữ bận rộn và tránh xa rắc rối, nhưng cũng có thể là nguồn gốc của sự hãnh diện chính đáng. Hãy lấy một ví dụ nổi tiếng, tấm thảm thêu Bayeux được những nữ thợ thủ công người Anh thiết kế và thực hiện để ghi lại chiến thắng của người Norman trước chính những đồng hương của họ vào thế kỷ XI.

Mặc dù vậy, đây vẫn là một tác phẩm có kỹ thuật và vẻ đẹp đáng kinh ngạc, ghi lại khoảng 50 bối cảnh theo phong cách tiểu thuyết đồ họa, chỉ sử dụng tám màu sắc của len worsted trên nền một tấm vải lanh dệt kiểu dobby có chiều dài gần 70 m.

Nhiều thế kỷ sau, những người thợ làm ren vô danh đã tạo ra những thiết kế mang phong cách baroque có độ phức tạp đến mức choáng ngợp, mỗi mẫu thiết kế này đều đòi hỏi sự tính toán về mặt toán học để đảm bảo chính xác số lượng con suốt.

Gần đây hơn là công trình của Sonia Delaunay, một nữ họa sĩ thuộc trường phái Trừu tượng đã tạo ra các tác phẩm từ vải vào những thập kỷ đầu của thế kỷ 20. Một trong những tác phẩm đầu tiên của bà, được thực hiện vào năm 1911, là “một tấm chăn làm từ những mảnh vải giống như những thứ tôi từng nhìn thấy trong nhà của nông dân Nga”.

Kết quả cuối cùng gợi nhớ đến tác phẩm của các hoạ sĩ thuộc trường phái Lập thể. Gia tài sáng tác của bà bao gồm trang phục cho phim ảnh, một cửa hàng nội thất, một ảnh bìa tạp chí Vogue và hàng trăm tác phẩm từ vải vóc sặc sỡ đến mức chúng gần như toả ra năng lượng.

Năm mươi năm sau, cùng với mẹ mình, Faith Ringgold bắt đầu tạo ra những tấm chăn rực rỡ sắc màu chứa đựng những câu chuyện. (Những tấm vải được nhồi và may chần này được đánh giá cao vì sự ấm áp cũng như chất liệu canvas chúng cung cấp để có thể trang trí tinh xảo trên đó, có niên đại ít nhất từ năm 3400 TCN tại Ai Cập).

Tác phẩm của Ringgold đang được trưng bày tại nhiều bảo tàng, trong đó có bảo tàng The Guggenheim và Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York.