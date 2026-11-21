Những lãnh đạo có năng lực sẽ đóng vai trò như một thuyền trưởng trong doanh nghiệp của họ. Họ sẽ phải đối mặt với khó khăn và chịu trách nhiệm nếu có sai sót xảy ra.

Nhà lãnh đạo sẽ đóng vai trò như một thuyền trưởng, sẵn sàng đương đầu với khó khăn của doanh nghiệp. Ảnh minh họa: C.F.

Vào một buổi sáng tháng 11/2010, chuyến bay Qantas Airways 32 cất cánh từ Singapore đến Sydney. Ngay trước khi đạt đến độ cao 2.500 mét, hành khách nghe thấy một tiếng nổ lớn và sau đó là âm thanh va chạm. Một trong các động cơ đã bị cháy. Vụ nổ tiếp theo xé toạc mặt dưới của máy bay thành từng mảnh.

Đèn báo động đỏ nhấp nháy trên bảng điều khiển của phi công. Một tiếng còi hụ rít lên trong buồng lái. Chiếc máy bay bắt đầu chao đảo. Đột nhiên mọi thứ bắt đầu ngưng hoạt động, máy bơm nhiên liệu, hệ thống điện và cả thủy lực. 21 trong số 22 hệ thống chính của máy bay hư hỏng hoặc hoàn toàn vô hiệu.

Phi công Richard de Crespigny đã đưa máy bay quay lại Singapore. Trong lúc lao xuống khẩn cấp, hệ thống máy tính vang lên, “Chết máy! Chết máy! Chết máy!”; de Crespigny phớt lờ giọng nói tự động và tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ.

Đường băng đủ dài để máy bay hạ cánh, nếu cơ trưởng vượt qua phần đường nhựa, máy bay sẽ đâm sầm vào cồn cát. Và máy bay đã trượt tới điểm dừng cách cồn cát 100m. Đó cũng là lúc de Crespigny bật hệ thống loa và báo với hành khách: “Thưa quý vị, chào mừng đến với Singapore.

Giờ địa phương bây giờ 12 giờ trưa kém 5 phút, thứ Năm ngày 4 tháng Mười một và tôi nghĩ quý vị sẽ đồng ý với tôi rằng đây là một trong những pha hạ cánh đẹp nhất mà chúng ta đã từng trải qua từ trước đến giờ”.

Các nhà điều tra sau đó cho biết chuyến bay Qantas 32 là chiếc Airbus A380 bị hư hại nặng nhất từng hạ cánh an toàn. Cơ trưởng de Crespigny đã được vinh danh như một anh hùng.

Trong các cuộc hội thảo của mình, tôi yêu cầu mọi người tưởng tượng họ đang bay cùng tôi trong một chuyến bay giống như thế và đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và trông thấy những mảnh vỡ của động cơ rơi xuống. Một phút sau, chúng tôi thấy phi công bước ra khỏi buồng lái và ngồi ở khoang hành khách.

Hốt hoảng, chúng tôi hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra. Anh ta trả lời rằng có một trong những động cơ bị hư hại không kiểm soát được. “Vậy anh đang làm cái quái gì ở đây?”, chúng tôi hỏi anh ta. “Tại sao anh không ở trong buồng lái?”. Trước sự sửng sốt của chúng tôi, anh ta trả lời: “Bởi vì khắc phục vấn đề này không phải là việc của tôi; đây là vấn đề của bộ phận bảo trì”.

Đến lúc ấy, tôi hỏi những người tham gia rằng: “Các bạn sẽ nói gì với anh ta lúc đó?”. Sau khi thảo luận, mọi người luôn đưa ra kết luận rằng việc ai hay điều gì gây ra vấn đề không hề quan trọng. Điều quan trọng là trách nhiệm tuyệt đối của cơ trưởng đối với sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn. Bất kỳ điều gì xảy ra trong chuyến bay của cơ trưởng đều thuộc về trách nhiệm của anh ta.

Tôi đã phải áp dụng bài học khó khăn này nhiều lần với tư cách là thuyền trưởng trên chiếc thuyền buồm của tôi. Mọi điều xảy ra trong suốt chuyến giong buồm đều thuộc trách nhiệm của tôi. Nếu cơn bão khiến tôi ngạc nhiên, thì đó là do tôi đã không xem xét thời tiết đủ cẩn thận. Nếu có gì đó hỏng hóc, thì đó là do tôi đã không kiểm tra mọi thứ đủ cẩn thận.

Nếu một trong những thủy thủ của tôi làm điều gì đó thiếu an toàn, thì đó là tôi đã không huấn luyện anh ta đủ cẩn thận. Nếu một trong những hành khách của tôi tự làm mình bị thương, thì đó là do tôi không hướng dẫn cho anh ấy hay cô ấy đủ kỹ lưỡng hoặc kiểm tra xem anh ấy/cô ấy có hiểu rõ và thực hiện các hướng dẫn của tôi hay không. Mọi thứ xảy ra trên thuyền của tôi đều phụ thuộc trách nhiệm của tôi.

Nếu muốn trở thành thuyền trưởng trong doanh nghiệp của mình, bạn phải chấp nhận toàn bộ trách nhiệm, bổn phận và quyền làm chủ đối với mọi sự xảy ra trong đó. Thay vì là nạn nhân của ngoại cảnh, bạn phải là chủ nhân đối với hành động của mình, người đưa ra lựa chọn và tạo ra hệ quả với khả năng ứng phó cao nhất.

Trong vở kịch có tên “Doanh nghiệp của bạn”, bạn đang đứng trên sân khấu với tư cách là nhân vật trung tâm. Bạn không phải khán giả; bạn là biên kịch kiêm đạo diễn kiêm diễn viên. Bạn đóng góp để các sự kiện diễn ra và để định hình tương lai, luôn luôn là thế. Trong vai trò một người chơi, bạn đang trong cuộc chơi, tức là bạn tác động đến kết quả.

Còn ở vai một nạn nhân, bạn đã ra khỏi cuộc chơi, nghĩa là bạn phó mặc bản thân cho những người mà bạn đã đầu hàng trên võ đài. Bạn muốn trở thành kiểu lãnh đạo nào? Và quan trọng hơn, bạn sẽ chọn trở thành kiểu lãnh đạo nào?