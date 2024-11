Vai trò đặc biệt của ông Trump ở World Cup 2026

Cùng với Mexico và Canada, Mỹ là một trong ba quốc gia đồng tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất thế giới vào năm 2026. Trận chung kết sẽ diễn ra tại sân vận động MetLife ở New Jersey, Mỹ. Theo Daily Mail, điều này có nghĩa là ông Trump khả năng cao sẽ nhận vinh dự trao cúp vô địch cho đội chiến thắng vào ngày 19/7/2026.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần gặp mặt Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Hai người trở nên thân thiết và từng bàn về việc mở trụ sở FIFA tại Mỹ. Đến năm 2023, điều này trở thành hiện thực.

Chủ tịch Infantino viết trên Instagram sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ "Chúc mừng ngài Tổng thống! Chúng ta sẽ có một kỳ World Cup và Club World Cup tuyệt vời tại Mỹ! Bóng đá kết nối thế giới!".

Thông tin này khiến nhiều fan bóng đá không hài lòng. Một người viết trên mạng xã hội X: "Thật tồi tệ khi ông Trump sẽ là người trao cúp ở trận chung kết World Cup". Một người dùng khác cũng bày tỏ sự không hài lòng: "Tôi chưa sẵn sàng cho điều đó!". Trong khi đó, một tài khoản bình luận: "FIFA đang đùa à?".

Lần duy nhất Mỹ tổ chức World Cup là vào năm 1994. Khi đó, Tổng thống đương nhiệm Bill Clinton không góp mặt ở trận chung kết giữa Brazil và Italy tại California. Thay vào đó, Phó Tổng thống Al Gore là người trao cúp cho đội trưởng Dunga của Brazil.

World Cup 2026 là kỳ đầu tiên số đội tham dự được nâng từ 32 lên 48 đội. Giải đấu sẽ được tổ chức tại 16 thành phố ở ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. World Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 11/6/2026 đến 19/7/2026.

