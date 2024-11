Greenwood xem xét kiện Man Utd

The Sun cho biết đội ngũ của Greenwood xem xét khả năng khởi kiện "Quỷ đỏ". Ngôi sao người Anh bị cáo buộc hành hung bạn gái Harriet Robson. Dù chỉ đang trong giai đoạn điều tra, Greenwood vẫn bị MU đình chỉ thi đấu. Sau đó, chân sút này được tòa tuyên trắng án và được phép quay trở lại thi đấu.

"Đây là điều đã được dự đoán từ khi cáo buộc hình sự chống lại Greenwood bị hủy bỏ", The Sun bình luận. "Câu lạc bộ ghi nhận vụ việc của Mendy và những ảnh hưởng mà vụ kiện này có thể mang lại cho họ. Tuy nhiên, hai vụ việc này về cơ bản là khác nhau. Mendy bị đình chỉ thi đấu mà không có lương, trong khi Mason lại được trả lương đầy đủ".

Greenwood từng được xem là tài năng trẻ triển vọng nhất châu Âu. Nhưng những cáo buộc ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị thương hiệu của chân sút này. Đại diện của Greenwood được cho là vẫn "không hài lòng với cách mà MU xử lý trường hợp của thân chủ mình", đồng thời phía Greenwood cũng tin rằng "khả năng kiếm tiền của anh bị ảnh hưởng lâu dài bởi sự cứng nhắc của CLB".

Nếu quyết định kiện MU ra tòa, Greenwood có thể tập trung vào việc đòi tiền bồi thường cho việc mất đi nguồn thu nhập tiềm năng và các hợp đồng tài trợ trong tương lai, thay vì đòi tiền lương chưa được thanh toán.

The Sun bình luận: "Greenwood cũng có thể yêu cầu bồi thường cho những tổn hại đến sức khỏe tinh thần. Vụ việc của Mendy đã tiếp thêm sức mạnh cho những người như Greenwood. Họ cảm thấy cậu ấy bị đối xử không công bằng. Nhưng câu lạc bộ hiển nhiên sẽ nhờ tư vấn pháp lý ở mọi giai đoạn và sẵn sàng nếu Greenwood quyết định theo đuổi vụ kiện".

Greenwood đang thi đấu cho Marseille trong mùa giải 2024/25. Đội bóng nước Pháp chi 30 triệu bảng để đón anh về chơi bóng trong mùa hè vừa qua. Sau 11 lần ra sân, Greenwood ghi 8 bàn và có 1 kiến tạo.

Trong khi đó, hôm 6/11, Mendy được Tòa án lao động ở Anh tuyên bố thắng kiện trong cuộc chiến pháp lý với Man City. Đội chủ sân Etihad phải thanh toán khoản tiền bồi thường 11,5 triệu bảng cho 22 tháng mà hậu vệ này bị tạm giam để phục vụ điều tra. Trước đó, Mendy bị vướng vào cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ 24 tuổi trong phòng ngủ tại nhà riêng ở Cheshire (Anh) vào tháng 10/2020.

