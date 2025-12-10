Vai trò của MTTQ Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hiện nay

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học bàn về những yếu tố mới của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Những yếu tố mới của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tác động tới công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện kinh tế thị trường ở nước ta".

Phát biểu khai mạc Hội thảo, tiến sỹ Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam nhấn mạnh, bối cảnh xã hội mới đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cho việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc như: việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở một số lĩnh vực, địa bàn chưa đạt hiệu quả cao, chưa khơi dậy, phát huy được tiềm năng to lớn trong nhân dân; một số chính sách còn chưa sát thực tiễn, khó khăn trong triển khai thực hiện; đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, phân hóa giàu-nghèo và chênh lệch vùng miền còn lớn.

Hội thảo khoa học "Những yếu tố mới của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tác động tới công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện kinh tế thị trường ở nước ta". Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.

Cùng với đó, việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng cần nhiều giải pháp để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

"Để tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong giai đoạn mới, khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những yêu cầu đang đặt ra cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cần mở rộng nghiên cứu tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn về đoàn kết và đại đoàn kết toàn dân tộc", tiến sỹ Nguyễn Văn Pha nêu rõ.

Tham luận tại hội thảo, phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Văn Nhật, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, cho biết trong giai đoạn hiện nay, các giai cấp, tầng lớp xã hội như: giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức, đội ngũ doanh nhân đã định hình, song cũng luôn có sự thay đổi về số lượng và sự chuyển dịch kết cấu trong nội bộ của mỗi giai tầng cũng như trong sự tương tác với các giai cấp, tầng lớp khác.

Vì vậy, ông cho rằng cần có cách nhìn với một khía cạnh khác về giai tầng xã hội trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay. Đó là xã hội tồn tại 2 bộ phận: một là "Người lao động", trong đó có công nhân, nông dân, trí thức và hai là "Chủ doanh nghiệp", trong đó có doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tập thể và doanh nghiệp tư nhân.

Trong bối cảnh hiện nay, tiến sỹ Nguyễn Văn Thân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Kinh tế Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đánh giá, đội ngũ doanh nhân Việt Nam có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định "kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân".

Phó giáo sư tiến sỹ Nguyễn Văn Nhật phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.

Do vậy, vai trò cầu nối, đồng hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp là hết sức quan trọng trong giai đoạn mới. Trong đó, Mặt trận cần khơi dậy và phát huy tinh thần kinh doanh trong toàn xã hội, tôn vinh doanh nhân có thành tích xuất sắc.

"Tinh thần doanh nghiệp là một trong những điều kiện cần thiết cho sự phát triển kinh tế. Ngày nay, sự phát triển của một quốc gia phụ thuộc và tinh thần dám làm, dám mạo hiểm, dám kinh doanh của đội ngũ doanh nhân, tương lai đất nước gắn liền với năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo. Do vậy, sự động viên, khích lệ kịp thời của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp là nguồn động lực vô cùng lớn đối với từng 'chiến sĩ' trên mặt trận kinh tế", tiến sỹ Nguyễn Văn Thân kiến nghị.

Để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, phó giáo sư, tiến sỹ Ngô Thanh Hoàng, Trưởng Ban Quản lý Khoa học, Học viện Tài chính cho rằng, cần tiếp tục cụ thể hóa và nâng cao hiệu lực các quy định về giám sát và phản biện xã hội, nhất là quyền tiếp cận thông tin của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế then chốt như ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, thực hiện các dự án PPP, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trước những ý kiến đưa ra, tiến sỹ Nguyễn Văn Pha nhấn mạnh các nội dung phát biểu của đại biểu sẽ là những tư liệu quý báu, tâm huyết để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông cũng mong muốn các đại biểu tham dự tiếp tục quan tâm nghiên cứu, hỗ trợ, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Mặt trận trong giai đoạn đặt ra rất nhiều yêu cầu mới hiện nay.