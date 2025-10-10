Vai trò của doanh nghiệp công nghệ trong nền kinh tế tuần hoàn

Cùng với xu hướng phát triển bền vững trong các lĩnh vực, doanh nghiệp công nghệ trong nước cũng đang từng bước khẳng định vai trò trong kiến tạo tương lai xanh.

KOC Trang Handmade trong buổi workshop do Epson tổ chức. Ảnh: Epson Việt Nam.

Tại Báo cáo Khảo sát Tiến trình Thực hành ESG năm 2025, PwC cho biết các doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trong hành trình trưởng thành ESG.

Trong đó, 89% đại diện doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết đã hoặc đang có kế hoạch cam kết ESG trong vòng 2-4 năm tới, tăng đáng kể so với mức 80% vào năm 2022. Tỷ lệ doanh nghiệp chưa có kế hoạch ESG đã giảm gần một nửa, chỉ còn 11%.

Đặc biệt, mục tiêu này đang được thực hiện rõ ràng hơn khi quá nửa (54%) doanh nghiệp cho biết đã triển khai các cam kết ESG.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam cũng thể hiện rõ nỗ lực gắn kết giữa mục tiêu toàn cầu và hành động địa phương thông qua các chiến lược phát triển bền vững cụ thể.

Điển hình như Epson đã đặt ra tầm nhìn “Epson 2050 Vision” với trọng tâm là bốn trụ cột CSR bảo vệ môi trường, phát triển con người, đổi mới công nghệ và đóng góp cho cộng đồng.

Ông Alvin Tan, Trưởng phụ trách Sáng kiến quốc gia, Epson Đông Nam Á, cho biết tiến bộ về bền vững phải được hiện thực hóa trong mọi thị trường của Epson tại khu vực Đông Nam Á.

“Từ việc giảm phát thải và rác thải nhựa đến mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục thông qua các giải pháp của chúng tôi, cách tiếp cận thực tiễn này đã trao quyền cho cả nhân viên lẫn cộng đồng, đảm bảo rằng những cam kết của chúng tôi được chuyển hóa thành lợi ích thiết thực cho con người và môi trường”, ông Tan nói.

Tại thị trường Việt Nam, Epson đã cụ thể hóa định hướng bằng nhiều hoạt động thiết thực, mới nhất là khởi xướng chương trình CSR 2025 - Plastic Upcycling với mục tiêu phá bỏ những định kiến về nhựa và tái chế.

Epson Việt Nam cho biết các định kiến “nhựa vốn chỉ dùng một lần”, “tái chế phức tạp và chỉ dành cho người khéo tay”, hay “sản phẩm tái chế khó có tính ứng dụng lâu dài” đã tồn tại nhiều năm.

Thông qua chuỗi hoạt động tiêu biểu như Trạm Tái Sinh cùng LimLoop và ThisoMall; workshop nội bộ cho nhân viên; thử thách sáng tạo tái sinh rác nhựa chiến dịch muốn khẳng định bản chất bền bỉ của nhựa có thể được khai thác để kéo dài vòng đời trong “hành trình thứ hai”.

Hoạt động “Trạm Tái Sinh” nằm trong khuôn khổ chương trình “CSR 2025 - Plastic Upcycling” của Epson. Ảnh: Epson Việt Nam.

Đặc biệt, với đợt kêu gọi thu gom bao bì nhựa trên khắp cả nước tại 4 điểm thu gom: Epson, Limloop, Limart, Trạm Tái Sinh (Thiso Mall) tất cả bao bì nhựa thu được sẽ được tái chế bởi Limloop thành những thành phẩm có ích.

“Đây là nỗ lực tạo ra hoạt động và có hiệu quả rõ ràng mà Epson hướng tới trong việc góp sức bảo vệ môi trường”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Không chỉ là những sáng kiến gần gũi, nơi bất kỳ ai cũng có thể tham gia, mà còn là minh chứng cho cách sản phẩm tái chế hoàn toàn có thể gắn bó với đời sống thường nhật, mang theo giá trị bền vững và tinh thần cộng đồng. Quan trọng hơn, đây là cách Epson thể hiện khát vọng của một doanh nghiệp công nghệ: mang đến giá trị thực tiễn cho công chúng theo cách gần gũi, dễ chạm tới, và đầy cảm hứng về một tương lai xanh.