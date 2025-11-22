Va chạm xe ben, 2 ông cháu thương vong trên đường về nhà

Trên đường Nguyễn Văn Bứa, xe máy chở ông L. và cháu trai va chạm với xe ben. Ông tử vong tại chỗ, cháu bị thương được đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, tại đoạn đường Nguyễn Văn Bứa cách Cầu Lớn khoảng 100 m, hướng đi Tây Ninh, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ben với xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Bứa ùn tắc kéo dài hàng km trong nhiều giờ.

Nạn nhân ban đầu được xác định là ông T.Đ.L (63 tuổi). Vợ ông L. cho biết sáng cùng ngày, hai vợ chồng từ Tây Ninh (Long An cũ) sang TP.HCM để đón cháu ngoại về nhà trông giúp, do mẹ cháu bận đi khám bệnh.

Khi chở cháu quay về, đến khu vực trên thì xảy ra tai nạn. Cháu trai đi cùng ông L. bị thương, đã được đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Đến 13h cùng ngày, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp Công an TP.HCM hoàn tất khám nghiệm hiện trường.

Hiện, Công an đang trích xuất camera an ninh quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.