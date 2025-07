Va chạm kinh hoàng giữa xe tải và ôtô con, 4 người thương vong

Chiều 10/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường Đông Trường Sơn, đoạn qua xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h45 cùng ngày, anh D.V.S (trú tại xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe tải biển số 81C-175.92 trên đường Đông Trường Sơn hướng từ xã Kbang đi vào xã Sơn Lang. Khi đến Km277 (địa phận xã Sơn Lang), xe tải bất ngờ va chạm mạnh với ôtô con biển số 77A-330.14 do anh Đ.T.B (trú xã Sơn Lang) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến chị Đ.T.T. (SN 1985, trú xã Sơn Lang) - hành khách trên ôtô con tử vong; 3 nạn nhân khác bị thương hiện được cấp cứu ở Trung tâm Y tế Kbang.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Sơn Lang và Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương có mặt ở hiện trường bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.