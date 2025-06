Bánh kẹo, đồ chơi trẻ em bị vứt thành đống dọc đường vắng TP Pleiku

Ngày 13/6, ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Ia Kênh (TP Pleiku, Gia Lai), cho biết đã cử lực lượng xuống hiện trường để kiểm tra số đồ chơi trẻ em, bánh, kẹo...vứt bỏ dọc đường Trường Sa, địa phận xã Ia Kênh.

Ông Hải cho biết thêm, chính quyền địa phương đã liên hệ với Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tiến hành dọn dẹp số bánh kẹo kể trên, tránh gây ô nhiễm môi trường; cảnh báo người dân nhắc nhở trẻ em tránh xa, không nhặt đồ chơi đưa về nhà.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số điểm dọc tuyến đường Trường Sa có nhiều bao tải lớn, bên trong chứa nhiều loại kẹo như bạc hà, quế, sữa bò... bị vứt bỏ. Bao bì kẹo có ghi cả tiếng Việt, tiếng Anh; đồ chơi chủ yếu có nhãn mác ghi bằng chữ Trung Quốc. Phần lớn các sản phẩm còn mới, nguyên tem, chưa bị bóc mở.

Đây là đoạn đường hoang vắng, thường xuyên bị biến thành nơi tập kết rác trái phép.

Trong khi đó, đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai nhận định, số hàng hóa bị vứt bỏ có thể là hàng giả, kém chất lượng hoặc đã hết hạn sử dụng, do các đại lý vứt bỏ nhằm né tránh kiểm tra. Nhiều sản phẩm được nhập về qua kênh trực tuyến, không có hóa đơn chứng từ, gây khó khăn cho công tác quản lý.

