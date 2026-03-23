Va chạm giữa 6 xe trên cao tốc, có xe bị vò nát

  • Thứ hai, 23/3/2026 09:20 (GMT+7)
Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 chiếc xe ôtô xảy ra trên tuyến cao tốc Mai Sơn - hầm Tam Điệp (đoạn qua phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình) khiến một người bị thương.

Theo báo cáo của Văn phòng Quản lý đường bộ I.1, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 22/3 tại Km279+700, theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội. Đây là vụ va chạm liên hoàn giữa 5 phương tiện, gồm 2 xe tải, 3 xe container và một xe ôtô con.

Chiếc xe con bị vò nát sau tai nạn.

Các phương tiện liên quan gồm xe tải mang BKS 89H-03597, 89H-08291; các xe container BKS 37H-07511, 37RM-00107, 29H-03846 (moóc 29RM-00090) và ôtô con BKS 30L-66187. Sau va chạm, toàn bộ phương tiện đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, trong đó có xe bị biến dạng nặng phần đầu và thân, song tài xế may mắn thoát nạn.

Vụ tai nạn khiến một người bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Về hạ tầng giao thông, sự cố làm cong vênh hai tấm hộ lan mềm, một cột hộ lan bị nghiêng.

Tài xế thoát chết trong chiếc xe bị vò nát.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy các phương tiện va chạm trên làn 1 và làn 2 theo hướng đi Hà Nội, theo dạng dồn toa liên hoàn. Thời điểm xảy ra tai nạn, điều kiện mặt đường đảm bảo khai thác, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông qua làn còn lại, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, đồng thời phối hợp xử lý hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Đức/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

