Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp quyết định nhiều nội dung quan trọng

  • Chủ nhật, 10/8/2025 08:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cùng với việc cho ý kiến các dự án luật, thông qua một số nghị quyết quan trọng, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí cho các dự án của Tập đoàn Samsung đầu tư tại Việt Nam.

Theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (ngày 11-13/8; dự phòng ngày 14-15/8) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Quoc hoi anh 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự thảo: Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua: Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán nhà nước…

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét: Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2025; báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí cho các dự án của Tập đoàn Samsung đầu tư tại Việt Nam.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm

Triển lãm 80 năm Quốc khánh phải thực sự là ngày hội non sông

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" cần được tổ chức thực sự là "ngày hội non sông", làm nổi bật, bảo đảm dễ nhận diện các thông điệp chủ đạo, các dấu mốc lịch sử, các công trình biểu tượng, mang tầm quốc gia, khẳng định bản sắc dân tộc...

21:51 6/8/2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn.

21:17 31/7/2025

Chủ tịch Quốc hội: Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Maroc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Maroc, chiều 25/7 (theo giờ địa phương), tại thành phố Casablanca, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Tọa đàm chính sách Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Maroc.

09:15 26/7/2025

https://tienphong.vn/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-sap-xem-xet-quyet-dinh-nhieu-noi-dung-quan-trong-post1767933.tpo

Luân Dũng/Tiền Phong

Quốc hội Chính phủ Chủ tịch Quốc hội Ủy ban Thường vụ dự thảo luật nghị quyết

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý