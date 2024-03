Ưu thế và điểm yếu của doanh thu ngành sách Mỹ

Trang Publishers Weekly dẫn nhận định của Kristen McLean, nhà phân tích về ngành sách của Circana BookScan, cho biết bà lạc quan về doanh số bán sách tại Mỹ vào năm 2024.

Bà McLean chỉ ra dấu hiệu tích cực như doanh thu ngành xuất bản Mỹ tăng trưởng bất ngờ trong quý 4/2023, đánh dấu giai đoạn điều chỉnh thất thường của ngành sau đại dịch Covid-19 có thể đã qua.

Tuy nhiên, chuyên gia McLean cũng lưu ý các nhà xuất bản phải nhanh chóng nhận ra và tận dụng các xu hướng mới (ví dụ thể loại romantasy - lãng mạn giả tưởng), tìm hiểu thái độ của người tiêu dùng, từ đó đưa ra danh mục xuất bản phù hợp.

Thể loại romantasy tiếp tục có sức hút

Bà McLean cho biết, bất chấp thực tế doanh số bán sách in đã giảm 3% vào năm 2023 so với năm 2022, ngành xuất bản Mỹ vẫn cho thấy “khả năng phục hồi” vào năm ngoái, đặc biệt là ở thể loại tiểu thuyết, tăng 1% so với năm trước đó. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh số bán tiểu thuyết dành cho người lớn liên tục tăng trưởng.

Nhìn chung, doanh số bán hàng cuối năm 2023 vẫn cho thấy xu hướng tích cực, tăng 1% so với quý 4/2022. Doanh số bán sách thậm chí vượt xa mức tăng của các danh mục hàng hóa thông thường khác trong quý, bà McLean cho biết thêm.

Thể loại romantasy - lãng mạn giả tưởng tiếp tục được kỳ vọng trong năm 2024. Ảnh: Publishersweekly.

Tuy nhiên, năm 2024 vẫn còn một số ẩn số. Theo chuyên gia này, có nhiều yếu tố có thể tác động tới ngành, trong đó quan trọng nhất là kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đầy căng thẳng - sự kiện khiến công chúng “kiệt sức” vì quá tải thông tin.

Do đó, bà dự đoán độc giả sẽ tìm đến tiểu thuyết để thư giãn và năm 2024 có thể là một năm nữa thể loại lãng mạn giả tưởng lên ngôi. Ngoài Rebecca Yarros, với The Iron Flame và Fourth Wing, còn nhiều tác giả khác như Cassandra Clare cũng đang nhận được sự đón nhận từ độc giả và có thể thúc đẩy các nhà xuất bản và nhà sản xuất nội dung đầu tư vào thể loại này. Bà McLean cũng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều tác giả tự xuất bản đột phá thể loại lãng mạn giả tưởng trong năm nay.

Bà McLean cũng tin tưởng vào đà tăng trưởng của một số thể loại sách khác, như sách tự chăm sóc bản thân, hay sách thuộc danh mục sức khỏe tinh thần và cảm xúc, vốn có doanh số bán hàng tăng trưởng vững chắc từ năm 2019 đến năm 2023. Ngoài ra, doanh số sách thực hành vào năm 2023 cũng có mức tăng lớn so với năm 2022, tăng 75%, tiếp theo là doanh số bán sách về sức khỏe phụ nữ tăng 20%, sách phát triển cá nhân tăng 11% và danh mục sách sức khỏe tinh thần tăng 9%.

Cuộc bầu cử Mỹ dự đoán sẽ có ảnh hưởng đến ngành xuất bản nước này. Ảnh: CTV News.

Chuyên gia này cũng kỳ vọng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ tác động đến thể loại phi hư cấu dành cho người lớn. Vì cả hai ứng cử viên đại diện hai đảng đều đã là chủ đề của nhiều cuốn sách và tin tức phong phú trên các phương tiện truyền thông nên đây có thể là một năm yên tĩnh đối với sách chính trị.

Tuy nhiên, những cuốn sách lịch sử có thể cung cấp bối cảnh cho các sự kiện hiện tại, cộng với những cuốn sách phi hư cấu có thể tiếp tục nhận được sự quan tâm. Nhìn chung, bà cho rằng doanh số bán sách phi hư cấu dành cho người lớn, danh mục lớn nhất trong ngành, sẽ tăng nhẹ vào năm 2024.

Tín hiệu từ mạng xã hội và sự suy giảm từ thị trường sách thiếu nhi

Bà McLean cho biết, tầm ảnh hưởng của mạng xã hội, trong đó có TikTok sẽ tiếp tục mạnh mẽ. Mùa hè năm ngoái, BookScan ghi nhận rằng lần đầu tiên sau hơn một năm, doanh số bán sách của các “tác giả BookTok” trong danh sách theo dõi của họ đã giảm so với giai đoạn trước.

Tuy nhiên, bà McLean lưu ý rằng khi bỏ qua doanh số bán sách của Colleen Hoover (doanh số bán sách của Hoover giảm 3 triệu cuốn vào năm 2023 so với năm 2022), thì doanh số bán sách của BookTok vẫn tăng 40%. Điểm hấp dẫn mới dành cho những người có ảnh hưởng trên BookTok là sách dạy nấu ăn, với bốn cuốn sách bán chạy nhất trong danh mục này đã được hưởng lợi từ việc xuất hiện trên mạng xã hội.

Giữa nhiều tín hiệu tích cực thì thị trường sách dành cho trẻ em không nhận được nhiều kỳ vọng. Bà McLean lưu ý rằng doanh số sách trẻ em năm 2023 có mức giảm mạnh nhất, thấp hơn doanh số năm 2022 13,5 triệu cuốn.

Theo chuyên gia này, có thể những câu chuyện giả tưởng, ma thuật và hài hước dành cho người lớn đã lấn án thị trường của tác phẩm thiếu nhi. Doanh số bán sách ở độ tuổi 9-12 cho thấy sự sụt giảm đáng kể nhất và đây là phân khúc trẻ em duy nhất có doanh số bán hàng năm 2023 giảm xuống dưới mức năm 2019. Bà McLean cũng bày tỏ lo ngại trước những báo cáo cho rằng trẻ em ở độ tuổi này đọc ít hơn.