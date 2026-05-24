Usyk thắng, nhưng hào quang đã lung lay

Oleksandr Usyk vẫn thắng trước Rico Verhoeven tại Ai Cập, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, nhà vô địch người Ukraine để lộ cảm giác mong manh của một tượng đài quyền anh.

Oleksandr Usyk không còn quá vượt trội trong làng boxing.

Nếu chỉ nhìn kết quả sáng 24/5, đây vẫn là một chiến thắng dành cho Usyk. Anh bảo vệ thành công đai WBC hạng nặng bằng TKO ở hiệp 11 trước Rico Verhoeven, võ sĩ kickboxing gần như vô danh với boxing chuyên nghiệp. Nhưng boxing chưa bao giờ chỉ được định nghĩa bằng kết quả.

Điều khiến trận đấu tại Kim tự tháp Giza gây chấn động nằm ở cách Usyk bị đẩy vào một cuộc chiến thật sự trước đối thủ chỉ mới có một trận boxing chuyên nghiệp trước đó. Không ít thời điểm, Verhoeven khiến nhà vô địch tuyệt đối của boxing hạng nặng phải lùi lại, phòng thủ và chấp nhận những cú đấm nặng ký.

Đó là hình ảnh hiếm thấy của Usyk trong nhiều năm qua. Kể từ khi đánh bại Anthony Joshua rồi Tyson Fury, võ sĩ người Ukraine luôn được xem là chuẩn mực hoàn hảo của boxing hiện đại. Anh di chuyển thông minh, kiểm soát nhịp độ thiên tài và gần như không để đối thủ có cơ hội kéo mình vào hỗn loạn.

Song, Verhoeven đã làm được điều ấy. Võ sĩ người Hà Lan không boxing theo kiểu truyền thống. Anh đánh bản năng, giàu thể lực và cực kỳ khó đoán. Chính điều đó khiến Usyk gặp khó khăn. Những pha ra đòn không theo nhịp quen thuộc của boxing chuyên nghiệp khiến nhà vô địch Ukraine mất nhiều thời gian để thích nghi.

Khi trận đấu bước vào những hiệp cuối, cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện quanh Usyk. Verhoeven không thắng áp đảo, nhưng anh đủ lì lợm để biến trận đấu thành một cuộc va chạm thật sự thay vì màn trình diễn kỹ thuật một chiều như nhiều người dự đoán.

Vì thế, quyết định dừng trận ở giây cuối cùng của hiệp 11 mới gây tranh cãi lớn. Verhoeven vẫn đứng vững. Anh còn đủ tỉnh táo để phản ứng với trọng tài và chính bảng điểm sau trận cho thấy thế trận cực kỳ sít sao. Hai giám định chấm hòa, người còn lại thậm chí chấm Verhoeven thắng điểm.

Nếu trận đấu kéo dài thêm một hiệp, chưa ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra. Đó là lý do nhiều ý kiến cho rằng boxing đã “cứu” Usyk khỏi một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử hạng nặng hiện đại.

Tất nhiên, Usyk vẫn xứng đáng được tôn trọng. Anh bước vào trận với áp lực khổng lồ của một nhà vô địch mang đai WBC, trong sự kiện bị hoài nghi ngay từ đầu. Chỉ riêng việc chấp nhận đấu trước một đối thủ có phong cách hoàn toàn dị biệt cũng đủ cho thấy sự tự tin của võ sĩ người Ukraine.

Dù vậy, boxing luôn tàn nhẫn với những tượng đài bắt đầu chậm đi. Usyk năm nay đã 39 tuổi. Anh vẫn thông minh, vẫn kỹ thuật và vẫn có những khoảnh khắc thiên tài, như cú uppercut quyết định ở hiệp 11. Tuy nhiên, đôi chân không còn linh hoạt tuyệt đối như giai đoạn đỉnh cao. Khả năng né đòn cũng không còn hoàn hảo trước sức ép thể lực khủng khiếp từ đối thủ trẻ hơn và nặng hơn.

Điều đáng sợ nhất với một nhà vô địch không phải thất bại. Đó là khoảnh khắc người ta bắt đầu nhận ra anh cũng có thể bị tổn thương. Và ở Giza, trước ánh đèn, pháo hoa và những kim tự tháp cổ đại, Usyk đã lần đầu mang đến cảm giác ấy.