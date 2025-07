Usyk chứng minh đẳng cấp huyền thoại

Chỉ mất 5 hiệp, võ sĩ người Ukraine “kết liễu” Daniel Dubois bằng một cú knock-out đầy uy lực, khép lại trận tái đấu với sự tàn nhẫn nhưng không kém phần nghệ thuật.

Hai năm trước, Usyk và Dubois từng tạo nên tranh cãi lớn tại Ba Lan, khi Dubois tung cú đòn mà đội anh cho rằng “hợp lệ” vào thân người, còn trọng tài xác định là đòn thấp. Usyk đứng dậy, giành chiến thắng TKO, nhưng dư âm vẫn kéo dài.

Tái đấu tại Wembley, Dubois mang theo khát vọng phục thù, còn Usyk mang đến câu trả lời không thể chối cãi: không may mắn, không tranh cãi - chỉ có đẳng cấp và sự hủy diệt.

Dubois bước vào trận với sự tự tin của một võ sĩ đang ở phong độ đỉnh cao. 27 tuổi, anh trẻ trung, mạnh mẽ, và được kỳ vọng có thể tận dụng việc Usyk đã 38 tuổi. Nhưng tuổi tác trong quyền anh không phải chỉ là con số, đặc biệt khi phía bên kia sàn đấu là một tay đấm có trí tuệ và kỹ thuật như Usyk.

Ngay từ những hiệp đầu, Usyk khẳng định sự áp đảo. Anh nhanh chóng triển khai cú đấm móc tay trái, vũ khí sở trường của một tay đấm thuận tay trái, liên tục xuyên phá khả năng phòng thủ của Dubois.

Trong khi đó, Dubois chỉ loay hoay tìm cách tiếp cận đối thủ. Có khoảnh khắc ở hiệp 1, Dubois dồn được Usyk vào góc đài, khiến khán đài Wembley sôi sục, nhớ lại hình ảnh Dubois từng hạ Anthony Joshua ngay chính nơi này. Nhưng tất cả chỉ thoáng qua - Usyk thoát ra nhẹ nhàng, phản đòn chính xác và biến Dubois thành kẻ bám đuổi.

Đến hiệp 5, Dubois bắt đầu mạo hiểm hơn, cố gắng mở ra cuộc tấn công “ăn thua đủ”. Nhưng đó cũng chính là lúc Usyk giăng bẫy. Sau một cú đấm khiến Dubois giật mạnh đầu, Usyk không lùi lại, mà lập tức phản công với cú móc phải cực gọn, găm thẳng vào cằm. Dubois loạng choạng rồi gục xuống sàn.

Dubois gượng dậy, nhưng đôi chân không còn vững. Chỉ ít giây sau, cú móc trái tiếp theo từ Usyk kết thúc mọi hy vọng. Dubois đổ xuống như cây đổ, ánh mắt vô hồn. Trọng tài đếm, nhưng tất cả đều hiểu: anh không thể tiếp tục.

Cú KO này giống như phiên bản nâng cấp của chính Usyk hai năm trước. Nó cũng như một lời khẳng định: dù Dubois mạnh mẽ và tiến bộ đến đâu, anh vẫn chỉ là học trò trước một người thầy đã “thuộc bài” quyền anh ở cấp độ cao nhất.

Chiến thắng này không chỉ giữ lại cho Usyk những đai vô địch danh giá (WBA, WBO, IBF, IBO và The Ring), mà còn củng cố vị thế của anh như tay đấm hạng nặng số một thế giới hiện tại. Từ huy chương vàng Olympic, thống trị hạng “cruiserweight” (bán nặng), rồi bước lên hạng nặng quật ngã những cái tên lớn như Joshua và Tyson Fury, giờ Usyk tiếp tục “thu phục” Dubois một lần nữa, với cách thắng thuyết phục hơn nhiều.

Điều làm Usyk đặc biệt chính là sự hòa quyện giữa kỹ thuật, tốc độ và bản lĩnh thép. Anh không phải mẫu võ sĩ dùng sức mạnh thuần túy để hạ gục đối thủ. Usyk chiến thắng nhờ sự thông minh chiến thuật, khả năng di chuyển như “ma thuật” và những cú đấm chính xác tuyệt đối. Nhìn Usyk thi đấu là xem một buổi hòa nhạc quyền anh, nơi từng nhịp điệu, từng cú ra đòn đều được tính toán tinh vi.

Khi trả lời phỏng vấn sau trận, Usyk nở nụ cười hóm hỉnh: “38 tuổi vẫn còn trẻ đấy, đây mới chỉ là bắt đầu”. Một lời tuyên bố khiến cả Wembley bùng nổ. Người hâm mộ quyền anh hiểu rằng, khi thể chất và kinh nghiệm hội tụ, Usyk vẫn đủ sức duy trì đỉnh cao vài năm nữa.

Đêm nay, Usyk không chỉ bảo vệ được ngôi vương, anh còn chinh phục thêm hàng vạn cổ động viên, kể cả những ai đến Wembley để ủng hộ Dubois. Sự điềm đạm khi hỏi han đối thủ sau trận, cùng khoảnh khắc quỳ gối khóc nghẹn, cho thấy bên trong một chiến binh tàn nhẫn trên võ đài vẫn là trái tim của một người đàn ông đầy nhân văn.

2024 là năm đại thành công của Usyk với chuỗi thắng lịch sử trước Joshua và Fury. Giờ đây, chiến thắng Dubois lần thứ hai như đóng thêm một chiếc đinh vàng vào cỗ quan tài của mọi hoài nghi. Anh không chỉ là tay đấm hạng nặng xuất sắc nhất hiện tại, mà còn có cơ hội trở thành tượng đài quyền anh sánh ngang những huyền thoại như Evander Holyfield hay Lennox Lewis.

Với Usyk, mỗi trận đấu không chỉ là bảo vệ danh hiệu, mà là bảo vệ nghệ thuật quyền anh. Và khi anh nói “đây mới là khởi đầu”, người hâm mộ có quyền hy vọng vào những chương tiếp theo của một câu chuyện vĩ đại – câu chuyện về một võ sĩ vừa khiêm nhường, vừa thiên tài, vừa không ngừng mê hoặc thế giới.

