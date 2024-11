USD tăng vọt, nhân dân tệ rớt giá sau tuyên bố của ông Trump

Chỉ số USD-Index tăng mạnh nhờ thông tin áp thuế mạnh mẽ mà Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa tuyên bố.

Đồng USD tăng giá mạnh sau khi ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với Trung Quốc, Mexico và Canada ngay khi nhậm chức. Ảnh: Nam Khánh.

Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa có tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa từ Mexico và Canada.

Ông cũng nêu rõ các quy định áp thuế đối với Mexico và Canada sẽ nằm trong số những sắc lệnh hành pháp đầu tiên được ký vào ngày 20/1/2025, khi ông chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Mexico và Canada hiện là những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Hơn 83% hàng hóa xuất khẩu của Mexico và 75% hàng hóa xuất khẩu của Canada là đến Mỹ năm 2023.

Đối với Trung Quốc, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% với tất cả hàng hóa của quốc gia này xuất khẩu vào Mỹ.

Tuyên bố của ông Trump đã ngay lập tức gây ra phản ứng mạnh và lan rộng khắp các thị trường tài chính quốc tế, khiến đồng USD tăng giá mạnh và kéo hàng loạt đồng tiền quy đổi khác như đôla Canada, peso Mexico, euro, bảng Anh… giảm giá.

Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt trong rổ tiền tệ - đã vọt tăng 0,23% lên mức 107,06 điểm.

Giá đồng bạc xanh cũng tăng 2% so với đồng peso Mexico; tăng 1% so với đôla Canada, đôla Australia và đôla New Zealand; tăng 0,5% so với euro; tăng 0,14% so với yen Nhật; và tăng 0,35% so với bảng Anh.

Sau tuyên bố của ông Trump, giá trị đồng nhân dân tệ Trung Quốc cũng rớt mạnh 0,4% xuống mức 7,27 nhân dân tệ đổi 1 USD , thấp nhất kể từ cuối tháng 7.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, đồng nội tệ Trung Quốc cũng đã suy yếu khoảng 5% so với đồng bạc xanh vì các đợt áp thuế “nặng tay” của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc năm 2018. Đồng nhân dân tệ sau đó giảm thêm 1,5% trong năm tiếp theo khi căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang.

Trước biến động của đồng bạc xanh trên thị trường quốc giá, hôm nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD ở mức 24.295 đồng/USD, tăng 3 đồng so với phiên liền trước.

Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần các tổ chức tín dụng được phép áp dụng hôm nay là 25.509 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.080 đồng/USD.

Tại Sở giao dịch NHNN, tỷ giá tham khảo đang niêm yết ở mức 23.400 - 25.450 đồng/USD (mua - bán).

Trên kênh ngân hàng, hầu hết nhà băng vẫn niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần cho phép. Trong đó, Vietcombank niêm yết tỷ giá quy đổi đồng bạc xanh ở mức 25.170 - 25.509 đồng/USD (mua - bán), tăng 3 đồng so với phiên liền trước.

BIDV và VietinBank hiện cùng niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 25.200 - 25.509 đồng/USD, cũng tăng 3 đồng so với hôm qua.

Một loạt ngân hàng tư nhân như HDBank, Techcombank, ACB, SHB, MB, Eximbank, HSBC hay Sacombank... đều chấp nhận bán ra USD với giá 25.509 đồng/USD. Ở chiều mua vào, giá các ngân hàng đưa ra phổ biến trong khoảng trên 25.100 đồng.

Còn trên thị trường giao dịch tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội đang giao dịch USD ở mức 25.730 - 25.840 đồng/USD (mua - bán). So với phiên trước đó, giá USD "chợ đen" đã giảm 10 đồng ở chiều mua nhưng đi ngang ở chiều bán ra.