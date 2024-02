USD ngân hàng tăng cao nhất 1 năm

Tỷ giá quy đổi USD/VND trên kênh giao dịch ngân hàng thương mại liên tục tăng gần đây, hiện đã ở mức cao nhất kể từ cuối năm 2022.

Tỷ giá quy đổi USD sang Đồng Việt Nam tại các ngân hàng thương mại đang ở mức cao nhất 14 tháng. Ảnh: Nam Khánh.

Trong phiên giao dịch hôm nay (24/2), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD ở mức 23.996 đồng/USD, không thay đổi so với phiên liền trước nhưng đã tăng 17 đồng so với đầu tuần.

Trên biểu đồ hàng ngày, tỷ giá trung tâm USD/VND do NHNN niêm yết đã duy trì xu hướng đi ngang vùng 24.000 đồng/USD trong gần hai tháng qua.

Trong khi đó, trên kênh giao dịch chính thức tại các ngân hàng thương mại, giá bán đồng bạc xanh đã có xu hướng tăng liên tục trong những tuần gần đây.

Hiện tại, Vietcombank - ngân hàng có doanh số giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống - niêm yết tỷ giá USD ở mức 24.450 - 24.790 đồng/USD (mua - bán), không thay đổi so với phiên hôm qua nhưng đã cao hơn 110 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Nếu so với giá giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tỷ giá ngoại tệ này tại Vietcombank đã tăng 220 đồng (gần 1%) ở cả hai chiều giao dịch.

Giá ghi nhận tại ngày 24/2 cũng là mức giao dịch cao nhất mà Vietcombank niêm yết với đồng bạc xanh trong hơn một năm qua.

So với thời điểm cuối tháng 12/2022, giá USD tại đây đã tăng 1.070 đồng ở chiều mua vào và 1.060 đồng ở chiều bán ra, tương ứng mức tăng hơn 4%.

Với các ngân hàng quốc doanh khác, giá bán USD cũng đang được duy trì ở mức cao. Trong đó, BIDV hiện niêm yết giá mua vào ở 24.495 đồng/USD và bán ra ở 24.805 đồng/USD, đi ngang so với phiên hôm qua nhưng cũng đã tăng 130 đồng so với cuối tuần trước.

VietinBank hôm nay niêm yết giá ngoại tệ này ở 24.390 - 24.850 đồng/USD (mua - bán), không thay đổi so với kết phiên 23/2. Nếu so với cuối tuần trước, giá USD tại nhà băng này đã tăng 110 đồng.

Trong lúc này, tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, giá bán USD hôm nay cũng chủ yếu đi ngang hoặc tăng giá.

Cụ thể, HDBank hiện chấp nhận mua vào ở mức 24.470 đồng/USD và bán ra ở 24.910 đồng/USD, đi ngang so với hôm qua; ACB niêm yết ở 24.450 - 24.800 đồng/USD, tăng 40 đồng; Techcombank tăng 32 đồng, hiện cố định ở 24.468 - 24.810 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên mức giá 24.180 đồng/USD (mua) và 24.570 đồng/USD (bán); Sacombank giao dịch ở mức 24.440 - 24.910 đồng/USD, không thay đổi so với hôm qua...

Trên thị trường tự do, giá bán ngoại tệ này cũng đang neo tại mức cao, hiện phổ biến giao dịch trên mốc 25.200 đồng/USD.

Cụ thể, các đầu mối quy đổi ngoại tệ khu vực Hà Nội chấp nhận mua vào đồng bạc xanh ở mức 25.220 đồng/USD và bán ra ở 25.290 đồng/USD, tăng 70 đồng so với phiên giao dịch hôm qua và cuối tuần trước. Còn so với hồi đầu năm, giá USD tự do ghi nhận mức tăng khoảng 550 đồng, tương đương tăng ròng hơn 2%.

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - tiếp tục giữ nguyên tại 103,9 điểm khi các nhà đầu tư không mua vào do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất muộn hơn dự kiến trước đó.

Dự báo về biến động của tỷ giá trong các tháng đầu năm, chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng tỷ giá USD/VND vẫn sẽ chịu nhiều áp lực tăng do sự phục hồi của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế và chênh lệch dương của lãi suất USD-VND vẫn neo ở mức cao.