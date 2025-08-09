US Open 2025 nâng kỷ lục tiền thưởng

US Open 2025 sẽ trở thành giải đấu có quỹ thưởng lớn nhất lịch sử quần vợt, khi ban tổ chức công bố tổng giá trị giải thưởng vượt 90 triệu USD, tăng 20% so với mức 75 triệu USD của năm ngoái.

Tay vợt vô địch nội dung đơn nam của US Open 2025 sẽ nhận 5 triệu USD.

Đáng chú ý, nhà vô địch đơn nam và đơn nữ năm nay sẽ bỏ túi 5 triệu USD - con số kỷ lục, tăng 39% so với mức 3,6 triệu USD năm 2024. Á quân đơn nhận 2,5 triệu USD (tăng 26%), tay vợt vào bán kết nhận 1,26 triệu USD , và tứ kết được 660.000 USD . Lần đầu tiên trong lịch sử, các đội vô địch đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ sẽ nhận tới 1 triệu USD .

Khoản tăng thưởng này diễn ra sau khi một nhóm tay vợt hàng đầu thế giới gửi thư tới ban tổ chức cả bốn giải Grand Slam, yêu cầu “tăng đáng kể” tiền thưởng. Theo thông cáo, US Open 2025 đảm bảo mức tăng phần trăm hai con số ở mọi vòng đấu và nội dung, đồng thời ưu tiên nâng mạnh cho những người tiến sâu ở nội dung đơn.

Ngoài ra, 5 triệu USD sẽ được dành để hỗ trợ chi phí thi đấu, gồm 1.000 USD tiền di chuyển cho mỗi tay vợt và hai phòng tại khách sạn chính thức (hoặc 600 USD /ngày nếu chọn chỗ ở khác).

Vòng loại bắt đầu ngày 18/8, các trận đơn chính khởi tranh 24/8 và kết thúc 7/9.

Nội dung đôi nam nữ năm nay được rút gọn chỉ trong hai ngày 19 và 20/8, quy tụ dàn ngôi sao như Carlos Alcaraz - Emma Raducanu, Jannik Sinner - Emma Navarro, Casper Ruud - Iga Świątek và Aryna Sabalenka - Grigor Dimitrov.

Ban tổ chức kỳ vọng thay đổi này giúp thu hút khán giả và tăng giá trị truyền hình, khi các tay vợt hàng đầu có thể tham gia mà không ảnh hưởng tới nội dung đơn và đôi khác.

Tuy vậy, đương kim vô địch Sara Errani và Andrea Vavassori chỉ trích đây là “trò biểu diễn giả hiệu” và “một sự bất công nghiêm trọng”, cho rằng nó xem nhẹ cả một nhóm vận động viên.

Theo thể thức mới, 8/16 cặp được chọn dựa trên tổng thứ hạng đơn, số còn lại nhận suất đặc cách. Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) khẳng định định dạng này sẽ “nâng tầm đôi nam nữ” và “truyền cảm hứng để nhiều người chơi và phát triển môn thể thao này”.