US Open 2025 khởi tranh giữa cảnh báo nắng nóng kỷ lục

  • Chủ nhật, 10/8/2025 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

US Open 2025 - giải Grand Slam cuối cùng trong năm - sẽ khai mạc tại New York (Mỹ) trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt chưa từng có.

Dự báo nhiệt độ tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia Billie Jean King có thể vượt 38 độ C, đẩy mặt sân lên hơn 50 độ C vào buổi sáng, biến mỗi trận đấu thành cuộc chiến sinh tồn cả về thể lực lẫn chiến thuật tổ chức.

Trước viễn cảnh “lò nung” giữa mùa hè, ban tổ chức kích hoạt quy trình bảo vệ nghiêm ngặt cho cả tay vợt lẫn khán giả. Hệ thống đo WBGT (WetBulb Globe Temperature) sẽ giám sát liên tục mức độ căng thẳng nhiệt, kết hợp các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ mặt trời và gió. Khi chỉ số vượt 30 độ C, loạt biện pháp đặc biệt sẽ được áp dụng: nghỉ thêm 10 phút giữa các set, mở khu vực làm mát bắt buộc và đóng mái che một phần trên sân Arthur Ashe và Louis Armstrong ngay cả khi trời không mưa để giảm tác động nắng gắt.

Tình trạng thời tiết khắc nghiệt không phải điều mới mẻ với US Open. Năm 2021, bão Ida từng làm gián đoạn lịch thi đấu, nhưng giờ đây, mối lo đã chuyển sang sức nóng gay gắt. Trọng tài trưởng Jake Garner thừa nhận: “Tôi kiểm tra dự báo thời tiết nhiều hơn mức muốn thừa nhận”.

Sức ép từ thời tiết khiến nhiều tay vợt lên tiếng. Năm 2023, Daniil Medvedev gây chú ý khi cảnh báo ngay trên sân: “Sẽ có một tay vợt chết và mọi người sẽ chứng kiến điều đó”, phản ánh mức độ khắc nghiệt của điều kiện thi đấu. Diego Schwartzman và Paula Badosa cũng yêu cầu thay đổi lịch, tăng trận buổi tối hoặc hủy thi đấu khi nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn.

US Open 2025 có thể diễn ra dưới điều kiện thời tiết nóng.

Khán giả cũng được đưa vào diện bảo vệ. BTC phát miễn phí quạt cầm tay, dù, tăng số trạm nước uống và khuyến cáo công khai: uống đủ nước, tìm bóng râm, hạn chế phơi nắng trực tiếp. Ngay ở vòng loại, nhiều CĐV phải che dù dù nhiệt độ mới 24 độ C, và con số này dự kiến tăng mạnh ở các vòng cuối.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí hậu thể thao như Madeleine Orr, những biện pháp hiện tại chỉ mang tính tạm thời. Giải pháp căn cơ là thay đổi lịch thi đấu để tránh giai đoạn nắng nóng cực điểm, tương tự cách Qatar tổ chức World Cup 2022 vào mùa đông. Dù vậy, sức ép từ bản quyền truyền hình, truyền thống và yếu tố thương mại khiến việc thay đổi lịch Grand Slam trở nên phức tạp.

Trong lúc chờ đợi các quyết sách dài hạn, US Open 2025 sẽ trông cậy vào những buổi đấu muộn để vừa giảm sức nóng, vừa giữ trọn tính hấp dẫn và an toàn cho cả sân đấu lẫn khán đài.

Hà Trang

