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Xã hội

Uống nhầm thuốc diệt chuột, bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm

  • Thứ hai, 2/11/2026 14:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhặt được lọ thuốc diệt chuột có màu sắc bắt mắt bên đường, bé gái 3 tuổi (Nghệ An) bỏ miệng uống, xuất hiện các triệu chứng ngộ độc. Dù được đưa cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Ngày 2/11, lãnh đạo UBND xã Quan Thành cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm khi uống nhầm thuốc diệt chuột.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó, vào sáng 1/11, bé Đ.T.B.N (3 tuổi, trú tại xóm Hoàng Diệu, xã Quan Thành) đi chơi trong xóm thì nhặt được một lọ thuốc diệt chuột.

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Người thân, hàng xóm láng giềng đến chia buồn, tiễn đưa cháu N. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhìn thấy lọ nước nhỏ có màu sắc bắt mắt như siro, bé gái bỏ vào miệng uống. Một lúc sau, cháu bé xuất hiện triệu chứng ngộ độc, nôn mửa. Gia đình lập tức đưa cháu bé đi cấp cứu rồi chuyển ra bệnh viện Hà Nội. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi.

Được biết, cháu N. là con thứ ba trong gia đình có bốn người con, gia cảnh khó khăn.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên mong gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát.

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https://tienphong.vn/uong-nham-thuoc-diet-chuot-be-gai-3-tuoi-tu-vong-thuong-tam-post1890760.tpo

Ngọc Tú/Tiền Phong

thuốc diệt chuột Nghệ An thuốc diệt chuột bé gái 3 tuổi Nghệ An tử vong uống nhầm

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