Uống gì trước khi ngủ dễ mơ thấy ác mộng?

Một ly sữa ấm trước khi ngủ thường được xem là cách giúp cơ thể thư giãn. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy với một số người, đặc biệt là người không dung nạp lactose, món đồ uống này có thể liên quan đến giấc ngủ kém và những giấc mơ khó chịu.

Các nhà khoa học phát hiện mối liên hệ giữa ăn khuya và chất lượng giấc ngủ, trong đó các sản phẩm từ sữa, đồ ngọt, thức ăn cay và thịt là những nhóm thực phẩm thường được nhắc đến khi giấc ngủ bị ảnh hưởng.

Ăn khuya có thể liên quan đến ác mộng

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Psychology khảo sát 1.082 sinh viên, có độ tuổi trung bình 20. Những người tham gia được hỏi về chất lượng giấc ngủ, thói quen ăn uống, tình trạng không dung nạp thực phẩm và ảnh hưởng mà họ cảm nhận từ một số món ăn đối với giấc mơ.

Hơn 40% người tham gia cho biết ăn khuya hoặc một số loại thực phẩm có ảnh hưởng đến giấc ngủ. Khoảng 20% cho rằng trái cây, rau và trà thảo mộc giúp họ ngủ ngon hơn. Ngược lại, 24,7% cho biết đồ ngọt, sản phẩm từ sữa và thức ăn cay khiến giấc ngủ trở nên tệ hơn.

Đáng chú ý, khi xem xét những trường hợp gặp giấc mơ đáng sợ sau khi ăn tối muộn, các nhà nghiên cứu nhận thấy phần lớn người tham gia đã ăn sản phẩm từ sữa hoặc đồ ngọt trước khi ngủ.

Mối liên hệ này rõ hơn ở những người không dung nạp lactose. Trong nhóm cho rằng thực phẩm làm ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ, 29,6% bị không dung nạp lactose. Tỷ lệ này ở nhóm không nhận thấy thức ăn làm gián đoạn giấc ngủ là 19,5%.

Các nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân có thể nằm ở hệ tiêu hóa. Khi một người ăn món mà cơ thể khó tiêu hóa trước giờ ngủ, cảm giác đầy bụng, đau bụng hoặc khó chịu ở đường tiêu hóa có thể làm giấc ngủ bị gián đoạn. Những thay đổi này cũng có thể liên quan đến những giấc mơ sống động hoặc đáng sợ.

Việc ăn các sản phẩm từ sữa, đồ ngọt, thức ăn cay hoặc thịt trước khi đi ngủ có liên quan đến tình trạng mất ngủ và gặp ác mộng. Ảnh: Cottonbro studio/Pexels.

TS Tore Nielsen, Đại học Montréal (Canada), tác giả chính của nghiên cứu, cho biết những cơn ác mộng có thể đặc biệt ảnh hưởng đến người không dung nạp lactose, nhất là khi họ xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa nghiêm trọng.

Ông giải thích rằng những cảm giác xuất phát từ cơ thể có thể tác động đến giấc mơ. Ác mộng thường xuyên không chỉ khiến một người tỉnh giấc trong trạng thái khó chịu mà còn có thể khiến họ hình thành tâm lý ngại ngủ, từ đó tiếp tục làm giảm chất lượng giấc ngủ.

Không chỉ một loại thực phẩm cụ thể, việc ăn khuya nói chung cũng có liên quan đến nhiều giấc mơ tiêu cực và ác mộng hơn. Trong khi đó, những người hiếm khi ăn khuya có xu hướng nhớ lại giấc mơ rõ hơn so với người thường xuyên ăn trước khi đi ngủ.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nghiên cứu vẫn chưa thể chứng minh một món ăn cụ thể trực tiếp gây ra ác mộng hay mất ngủ. Dữ liệu chủ yếu dựa trên những gì người tham gia tự ghi nhận, đồng thời nhóm nghiên cứu chưa khảo sát một mẫu đại diện cho toàn bộ dân số.

Dù vậy, kết quả cho thấy thời điểm ăn và loại thực phẩm được lựa chọn vào buổi tối có thể là những yếu tố đáng chú ý khi nói về giấc ngủ. Với những người thường xuyên khó ngủ hoặc gặp ác mộng, việc xem lại thói quen ăn uống trước giờ đi ngủ có thể là một điểm đáng lưu ý.

Mối liên hệ giữa ăn uống và giấc ngủ

Nghiên cứu trên cho thấy một điều đáng chú ý: giấc ngủ không tách rời những gì diễn ra trong cơ thể. Một bữa ăn muộn, cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa hay sự nhạy cảm với một loại thực phẩm đều có thể liên quan đến cách chúng ta ngủ.

Nếu nghiên cứu trên đặt câu hỏi về việc thức ăn có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ như thế nào, Sao Chúng Ta Lại Ngủ? (tựa gốc: Why We Sleep) giúp người đọc nhìn rộng hơn về bản chất của giấc ngủ và lý do cơ thể cần nó.

Tác giả Matthew Walker là giáo sư Khoa học thần kinh và Tâm lý học tại Đại học California, Berkeley (Mỹ), đồng thời là giám đốc Trung tâm Khoa học Giấc ngủ Con người. Dựa trên nhiều năm nghiên cứu, ông giải thích vai trò của giấc ngủ đối với trí nhớ, khả năng học tập, cảm xúc, hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Một phần đáng chú ý của cuốn sách là cách Walker phân tích chu kỳ ngủ - thức và những yếu tố có thể làm nó bị xáo trộn, từ caffeine, melatonin đến tình trạng lệch múi giờ. Sách cũng dành nội dung để giải thích về giấc mơ, giúp người đọc hiểu rằng những gì xảy ra trong khi ngủ không đơn giản là trạng thái cơ thể "tắt đi".

Đặt cạnh nghiên cứu về ăn khuya và ác mộng, cuốn sách cung cấp phần nền tảng để hiểu vì sao những thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và trải nghiệm khi ngủ.

Tác giả/Tác phẩm Ruột Ơi Là Ruột - Bí Mật Của Một Thế Giới Bị Lãng Quên (Darm mit Charme) Là cuốn sách khoa học phổ thông giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách hệ tiêu hóa hoạt động và vai trò của đường ruột đối với sức khỏe. Tác giả giải thích bằng ngôn ngữ gần gũi về hệ vi sinh đường ruột, mối liên hệ giữa ruột và não cũng như những vấn đề thường gặp trong tiêu hóa. Qua đó, cuốn sách cho thấy đường ruột không chỉ liên quan đến chuyện ăn uống mà còn có mối liên hệ với nhiều hoạt động khác của cơ thể.

Nếu Sao Chúng Ta Lại Ngủ? đưa người đọc đến với thế giới của não bộ và giấc ngủ, Ruột Ơi Là Ruột (Gut) lại bắt đầu từ một nơi tưởng như ít liên quan hơn: hệ tiêu hóa.

Giulia Enders là nhà khoa học người Đức, từng theo học chương trình tiến sĩ về Vị tràng học tại Đại học Goethe. Trong cuốn sách, tác giả giải thích cách hệ tiêu hóa hoạt động và mối liên hệ giữa đường ruột với nhiều quá trình khác trong cơ thể.

Điểm phù hợp với chủ đề ăn khuya và giấc ngủ là phần viết về trục ruột - não và hệ vi sinh đường ruột. Enders cho thấy đường ruột không chỉ có nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn mà còn liên quan đến nhiều hoạt động của cơ thể. Những vấn đề như khó tiêu, đầy bụng hay không dung nạp một số loại thực phẩm vì thế không chỉ là chuyện ăn uống.

Nội dung về hệ tiêu hóa trong Ruột Ơi Là Ruột cũng có thể giúp độc giả hiểu thêm về những vấn đề được đặt ra trong nghiên cứu về ăn khuya và giấc ngủ, đặc biệt là mối liên hệ giữa cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa và chất lượng giấc ngủ.

Trong khi Sao Chúng Ta Lại Ngủ? tập trung vào cơ chế và vai trò của giấc ngủ, Ruột Ơi Là Ruột cung cấp thêm thông tin về hoạt động của hệ tiêu hóa và mối liên hệ giữa đường ruột với não bộ. Hai hướng tiếp cận này giúp mở rộng câu chuyện từ giấc ngủ sang những yếu tố diễn ra trong cơ thể có thể liên quan đến chất lượng giấc ngủ.