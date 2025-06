Ươm mầm sự tự tin trong con trẻ

Cha mẹ là người đầu tiên gieo vào trong tâm tưởng của trẻ những ý niệm về sự tự tin. Sự khích lệ, khen ngợi và răn đe của phụ huynh sẽ định hướng trẻ trở thành ai trong tương lai.

Cha mẹ cần khích lệ con trẻ đúng lúc để bé tự tin hơn vào bản thân. Ảnh minh họa: M&C.

Cha mẹ chịu trách nhiệm cho việc giúp chúng ta phát triển giá trị cá nhân. Peck chia sẻ một quy luật cơ bản về sự phát triển của trẻ em: “Trong mọi trường hợp, nếu trẻ em thiếu đi thật nhiều tình yêu thương của cha mẹ, chúng sẽ phản ứng lại bằng cách cho rằng mình là nguyên nhân của sự thiếu hụt ấy, từ đó phát triển lòng tự trọng tiêu cực tới mức ta không ngờ tới”.

Nếu bắt đầu vào đời với cảm giác thiếu tự tin nghiêm trọng do cách nuôi dạy sai, chúng ta sẽ trở thành những kẻ không mong cầu gì hoặc theo đuổi thành công quá mức. Nếu là người theo đuổi thành công quá mức, như tôi, bạn sẽ đạt được những thành tựu với suy nghĩ: Nếu tôi cực kỳ thành công, có lẽ tôi sẽ trở nên quan trọng với cha mẹ mình; có lẽ lúc đó họ mới nhìn nhận tôi, nhận ra giá trị thật sự của tôi.

Với trường hợp của mình, chứ không phải anh trai, tôi có thể nói rằng mình càng thành công, cha mẹ càng ghét bỏ. Nhưng cả hai người họ đều nói: “Những gì ta đã làm đều đúng đắn, bởi cả con và anh trai đều đã trở thành người thành công.” Tôi thấy thật kỳ lạ khi thay vì coi thành quả của chúng tôi như một cách để níu kéo tình yêu của họ hoặc để thiết lập sự độc lập, tách biệt đối với họ, họ lại coi đó như kết quả nhờ công lao nuôi dạy của mình.

Peck dạy rằng cảm giác được đánh giá cao - “Tôi là một người có giá trị”, là điều cần thiết để phát triển giá trị bản thân và là nền tảng giúp chúng ta thành công trong suốt cuộc đời. Nếu bắt đầu cuộc sống với ý thức sâu sắc về giá trị của mình, chúng ta đã đi trước một bước trong cuộc chơi.

Cha mẹ không thực sự tự hào về tôi, tôi biết điều này qua cách họ đối xử với mình. Còn bạn thì sao? Cha mẹ bạn có thực sự coi trọng bạn không? Khi lớn lên, chúng ta cảm thấy mình không có giá trị gì, không đáng được chăm sóc, để rồi trở nên vô tâm với bản thân. Đây chính là những gì đã xảy ra với tôi. Yêu bản thân đã trở thành sứ mệnh của tôi.

Cuốn sách đầu tiên của tôi Loving yourself: The mastery of being your own person (tạm dịch: Yêu bản thân: Bậc thầy trong việc trở thành chính mình) là một bước tiến lớn đối với tôi trong việc bắt đầu hồi phục. Tôi đã có khả năng xác định, sắp xếp và định nghĩa các vấn đề mà mình phải đấu tranh trong suốt thời thơ ấu.

Thật không may, tôi đã ngây thơ nghĩ rằng cuốn sách này có thể giúp hàn gắn gia đình. Nó được viết dưới góc nhìn của một cô gái ngây thơ. Thời điểm đó, tôi tràn đầy hy vọng, tin rằng nếu kể câu chuyện của mình và gia đình đọc nó, cuối cùng họ sẽ xác nhận rằng tôi xứng đáng và tự nhiên sẽ cảm thấy hối hận khủng khiếp trước cách hành xử thờ ơ cùng những sai lầm mà họ đã gây ra.

Tôi hình dung ra khoảnh khắc cả nhà gắn kết và phát triển cùng nhau từ những gì mình chia sẻ đầy cởi mở, thẳng thắn tới mức dễ bị tổn thương. Trong khi mường tượng họ yêu thương mình như thế nào, tôi viết về việc cha mẹ đã làm những gì tốt nhất có thể vào thời điểm họ nuôi dạy tôi. Tôi đã cầu xin sự tha thứ từ họ trong suốt cuốn sách và rộng lượng đối với những lỗi lầm của họ.