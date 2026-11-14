Uni Pass - 'thẻ đen' cho sinh viên mê công nghệ từ Thế Giới Di Động

Diễn ra ngày 14/11-15/11, sự kiện “Trạm Tech - Hế lô xinh viên, Uni Pass ngon điênggg” của Thế Giới Di Động mang đến “đại tiệc” công nghệ tại khuôn viên ký túc xá ĐHQG TP.HCM.

Đáng chú ý, sự kiện còn là dịp Thế Giới Di Động giới thiệu Uni Pass - “thẻ đen” dành riêng cho sinh viên với nhiều quyền lợi mua sắm hấp dẫn.

Một thẻ, nhiều đặc quyền cho sinh viên

Đến sự kiện, sinh viên có cơ hội cập nhật kiến thức và xu hướng số mới nhất từ chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, đồng thời được tham gia loạt hoạt động thú vị và nhận nhiều phần quà hấp dẫn xuyên suốt 2 ngày.

Ngay từ sớm, sinh viên đã xếp hàng trước cổng chờ check-in để hòa mình vào sự kiện.

Nhân dịp này, Thế Giới Di Động chính thức giới thiệu Uni Pass - “thẻ đen” với loạt quyền lợi mua sắm được thiết kế riêng cho sinh viên đại học, cao đẳng. Với thông điệp “Một thẻ, nhiều đặc quyền”, Uni Pass mang đến giải pháp giúp sinh viên tối ưu chi phí khi mua sắm thiết bị công nghệ. Theo đó, ngoài khuyến mãi dành cho tất cả khách hàng đang hiện hữu, sinh viên còn được giảm thêm đến 10% khi mua laptop, điện thoại, máy tính bảng và phụ kiện, thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu, trả chậm 0% lãi suất, trả trước từ 0 đồng và còn được nhân đôi điểm thưởng trên app Quà tặng VIP... Qua đó, sinh viên có thể chủ động tiếp cận sản phẩm cần thiết cho học tập và cuộc sống mà không phải chờ đến dịp khuyến mãi lớn.

Nhờ loạt ưu đãi này, khu vực mở thẻ Uni Pass nhộn nhịp người tham gia. Bạn Đỗ Phương Nam, sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, chia sẻ: “Tôi thấy Uni Pass khá thiết thực với sinh viên vì có nhiều ưu đãi giúp tiết kiệm chi phí mỗi khi mua sắm. Tôi cũng vừa đăng ký mở thẻ tại sự kiện vì thấy chỉ cần đăng ký một lần là có thể sử dụng cho nhiều lần mua tiếp theo, vừa tiện lợi vừa có thêm nhiều đặc quyền”.

Hoàn tất đăng ký Uni Pass, bạn Đỗ Phương Nam nhanh chóng “flex” chiếc thẻ đen với loạt đặc quyền mua sắm hấp dẫn.

Để sở hữu thẻ Uni Pass, khách hàng chỉ cần xác thực thông tin bằng thẻ sinh viên qua vài thao tác đơn giản. Thẻ có dạng phi vật lý, được tích hợp tiện lợi ngay trong ứng dụng Quà tặng VIP.

Thẻ Uni Pass trở thành tâm điểm của sự kiện, thu hút nhiều bạn sinh viên mở thẻ để nhận ưu đãi.

Sự kiện còn mang đến nhiều đợt flashsale, săn voucher và minigame. Vì vậy, ngay sau khi đăng ký thành công, nhiều bạn tranh thủ “flex” thẻ đen để trực tiếp hưởng trọn ưu đãi “giảm chồng giảm”. Nhờ kết hợp ưu đãi Uni Pass cùng loạt voucher săn được tại sự kiện, nhiều bạn trẻ đã “chốt đơn” được món đồ ưng ý.

Đông đảo sinh viên đổ về gian hàng thương hiệu, hào hứng khám phá và trải nghiệm loạt thiết bị công nghệ tại Trạm Tech.

Trạm Tech - điểm hẹn trải nghiệm công nghệ và kết nối đam mê

Bên cạnh đưa chiếc thẻ nhiều đặc quyền đến gần với các bạn sinh viên, sự kiện còn mở ra không gian trải nghiệm công nghệ với nhiều hoạt động thú vị, đáng trải nghiệm. Sự kiện có sự góp mặt của hơn 25 thương hiệu thiết bị điện tử hàng đầu và quen thuộc như Samsung, Oppo, Xiaomi, vivo, realme, HP, ASUS, Lenovo, Dell, Acer, MSI... Tại đây, sinh viên có cơ hội trực tiếp trải nghiệm, khám phá mẫu điện thoại, laptop mới nhất và tìm hiểu tính năng nổi bật trên từng thiết bị.

Hàng loạt không gian trưng bày sản phẩm cùng nhiều hoạt động hấp dẫn chờ được khám phá tại Trạm Tech.

Sự kiện còn là dịp để bạn trẻ “bỏ túi” kiến thức thực chiến với chuỗi Tech Workshop. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện chuyên môn từ Google cùng diễn giả giàu kinh nghiệm trên nền tảng quen thuộc như CapCut, Canva mang đến chia sẻ bổ ích, thiết thực. Ngoài ra, sự đồng hành của Duy Luân Dễ Thương, Tuấn Ngọc... cùng dàn KOL, TikToker quen thuộc biến buổi chia sẻ thành không gian giao lưu gần gũi, nơi câu chuyện thực tế về hành trình theo đuổi đam mê truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bạn trẻ.

Sau một ngày với nhiều thông tin bổ ích và phần quà hấp dẫn, Trạm Tech còn kéo dài “cuộc vui” đến tận tối với đêm lửa trại rộn ràng và sân khấu Student Talent Night. Từ cuộc gặp gỡ, giao lưu đến màn trình diễn đầy bùng nổ trên sân khấu, mỗi hoạt động đều góp thêm màu sắc cho ngày hội ngập tràn năng lượng của sinh viên.

Có thể thấy, Trạm Tech không chỉ mang đến điểm dừng chân để trực tiếp khám phá công nghệ mà còn cung cấp giải pháp tài chính giúp sinh viên sở hữu thiết bị công nghệ dễ dàng hơn. Sự kiện lần nữa minh chứng cho nỗ lực của Thế Giới Di Động trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ. Để bạn trẻ tự tin bắt kịp xu hướng công nghệ mới, điều cần thiết không chỉ là được chạm và trải nghiệm, mà còn là có thêm cơ hội sở hữu thiết bị. Khi cơ hội “chạm” công nghệ đi đôi với giải pháp vừa vặn túi tiền, hành trình trang bị tri thức và bứt phá tương lai của người trẻ trở nên tự tin hơn bao giờ hết.