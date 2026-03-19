Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ứng viên số một vô địch Champions League mùa này

  • Thứ năm, 19/3/2026 11:31 (GMT+7)
Màn trình diễn ấn tượng từ đầu giải giúp Arsenal được đánh giá rất cao trong cuộc đua vô địch UEFA Champions League mùa này.

Theo thống kê từ Opta, “Pháo thủ” đang sở hữu gần 30% cơ hội đăng quang, con số cao nhất trong số các đội góp mặt tại tứ kết. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự ổn định của thầy trò HLV Mikel Arteta, khi họ không chỉ dẫn đầu vòng phân hạng mà còn vượt qua Bayer Leverkusen một cách thuyết phục ở vòng 1/8.

Xếp ngay sau Arsenal là Bayern Munich với tỷ lệ vô địch khoảng 18%. Đại diện nước Đức sẽ đối đầu với Real Madrid ở tứ kết, đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu, nhưng hiện chỉ đứng thứ năm về khả năng đăng quang với tỷ lệ hơn 10%.

Trong khi đó, Barcelona là đại diện Tây Ban Nha có tỷ lệ vô địch cao nhất theo dự đoán của Opta. Đội bóng xứ Catalonia đứng thứ ba với gần 15% cơ hội giành cúp, đặc biệt sau chiến thắng với tổng tỷ số 8-3 trước Newcastle ở vòng knock-out.

Tại vòng tứ kết, Barcelona sẽ chạm trán Atletico Madrid, đội bị đánh giá thấp hơn đáng kể. Opta tính toán Atletico chỉ có khoảng 4,6% khả năng vô địch, đồng thời dự đoán cơ hội đi tiếp của họ trước Barcelona cũng khá hạn chế.

Sporting CP, đối thủ của Arsenal tại tứ kết, là đội bị đánh giá thấp nhất trong số các đội còn lại, với chưa đến 4% cơ hội đăng quang.

Với phong độ ổn định cùng chiều sâu đội hình, Arsenal đang đứng trước cơ hội lớn để lần đầu tiên trong lịch sử chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất châu Âu.

Highlights Arsenal 2-0 Everton Rạng sáng 15/3, Arsenal có thắng lợi quan trọng với tỷ số 2-0 trước Everton ở vòng 30 Premier League.

Duy Luân

    Sự sụp đổ của các đại diện Serie A tại Champions League phơi bày rõ khoảng cách ngày càng lớn giữa bóng đá Italy và nhóm tinh hoa châu Âu.

    Rạng sáng 19/3, lực lượng của Barcelona tổn thất nghiêm trọng sau chiến thắng trước Newcastle United ở Champions League.

    Eddie Howe trở thành HLV người Anh thứ hai trong lịch sử, để thua tới 7 bàn trong một trận đấu tại Camp Nou.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý