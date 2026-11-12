Mỗi ngày, hàng trăm tỷ tế bào mới được tạo ra để thay thế tế bào cũ. Tuy nhiên, những sai sót trong quá trình sao chép DNA khiến một số tế bào biến đổi và phát triển thành ung thư.

Khác với tế bào bình thường, tế bào ung thư có thể phân chia liên tục, vượt qua các cơ chế kiểm soát tăng trưởng của cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

UNG THƯ ĐẾN TỪ ĐÂU?

Cơ thể chúng ta có hơn 30 nghìn tỷ tế bào, gần như được thay thế liên tục trong suốt cuộc đời. Mỗi ngày trung bình có 330 tỷ tế bào được thay thế, tương đương 3,8 triệu tế bào mỗi giây. Các tế bào cũ nhường chỗ cho các tế bào mới thông qua quá trình phân chia tế bào. Đó là quá trình sao chép DNA trong đó tế bào con nhận được thông tin di truyền hệt với tế bào mẹ.

Tuy nhiên, vấn đề là đột biến có thể xảy ra trong quá trình phân chia tế bào, khiến các phân tử DNA thay đổi so với bản gốc của chúng. Trong khi hầu hết đột biến đều vô hại, một số ít lại có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Nói cách khác, chúng có thể trở thành những tế bào ung thư. Chúng ta sống càng lâu thì số lần phân chia tế bào càng nhiều, vì vậy tuổi càng cao thì nguy cơ mắc bệnh ung thư càng lớn.

Các tế bào trong cơ thể chúng ta vốn điều tiết chặt chẽ quá trình phân chia tế bào để duy trì số lượng và chức năng nhất định. Tuy nhiên, tế bào ung thư không tuân theo sự điều tiết này, cứ liên tục phân chia và nhân lên một cách vô hạn. Một đột biến dẫn đến hai, rồi cứ thế tăng lên, xuất hiện thêm nhiều đột biến khiến cho việc điều trị ngày càng khó khăn. Thêm vào đó, các tế bào ung thư có thể rời khỏi vị trí ban đầu, xâm nhập vào hệ bạch huyết hoặc mạch máu để di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể, hình thành các khối u mới.

Suốt hơn 50 năm qua, nhân loại đã đổ rất nhiều tiền bạc vào việc tìm kiếm các phương pháp điều trị ung thư hiệu quả. Dù vậy, cuộc chiến chống lại ung thư vẫn chưa ngã ngũ do đặc tính "kháng thuốc chống ung thư", cho phép tế bào ung thư sống dai dẳng bất chấp tác động của thuốc. Kháng thuốc là hiện tượng hiệu quả của thuốc giảm dần. Nghĩa là một loại thuốc điều trị ung thư đang dùng rất hiệu quả thì bỗng dưng một ngày trở nên mất tác dụng. Thế là việc điều trị trở nên khó khăn hơn, và người ta phải tìm kiếm một phương pháp điều trị mới phát huy được hiệu quả đối với căn bệnh ung thư đó.