Đi khám vì dấu hiệu tiêu hóa, cô gái phát hiện ung thư giai đoạn 4

Tưởng đầy hơi và chảy máu trực tràng là do trĩ hoặc vấn đề về tiêu hóa, cô gái 26 tuổi bàng hoàng khi nhận kết quả chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn 4.

Trước khi được chẩn đoán bệnh, Mariana Tata đã lên kế hoạch mua nhà và sinh con với bạn trai. Ảnh: Mariana Tata/Business Insider.

Trong khoảng một năm, Mariana Tata, 26 tuổi, ở Mỹ, nghĩ rằng tình trạng đầy hơi của mình là chuyện bình thường của phụ nữ với chu kỳ kinh nguyệt đều đặn. Đôi khi cô cũng cho rằng đó là dấu hiệu của vấn đề tiêu hóa như bệnh Crohn hoặc viêm loét đại tràng giống một vài người bạn của mình.

Sau đó, vào tháng 4 năm ngoái, cô phát hiện có máu trong phân. "Điều đó khiến tôi hơi lo lắng," Tata chia sẻ với Business Insider. Khi triệu chứng của cô không thuyên giảm sau một tháng, bác sĩ lúc đầu nhận định nguyên nhân là bệnh trĩ nhưng cũng khuyên cô đi chụp chiếu vùng bụng để đề phòng.

Kết quả chụp chiếu cho thấy một khối u 20 cm trên một trong hai buồng trứng của cô. Tata được chuyển đến Bệnh viện Syracuse ở New York, và xét nghiệm sau đó cho kết quả chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn 4, đã di căn đến thành bụng. Không lâu sau đó, cả hai buồng trứng và ống dẫn trứng của cô đều bị cắt bỏ, khiến Tata mất khả năng sinh con.

Tata, hiện vẫn điều trị, nhớ lại cảm giác bị sốc lúc đó. "Khi còn trẻ, bạn không nghĩ đó là ung thư. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến ung thư đại tràng", cô nói.

Chẩn đoán ung thư đã thay đổi cuộc đời

Trước khi được chẩn đoán bệnh, Tata và bạn trai đã thảo luận về tương lai của họ: Sinh con và mua nhà cùng nhau.

Kế hoạch đã thay đổi khi cô cần phẫu thuật để loại bỏ khối u lớn ở buồng trứng phải, và cô sớm nhận ra khối u này cũng làm tổn thương buồng trứng trái. Điều này có nghĩa trong tương lai, nếu muốn mang thai, cô sẽ phải sử dụng trứng hoặc phôi được hiến tặng thông qua thụ tinh trong ống nghiệm.

Ngoài ra, việc biết mình sẽ phải chi trả cho việc điều trị ung thư cũng khiến cô phải suy nghĩ lại về những kế hoạch khác, chẳng hạn mua nhà.

Trước khi đạt đến mức khấu trừ bảo hiểm, cô đã phải gom tiền hết mức có thể để trả cho các lần khám cấp cứu, chụp CT, siêu âm bụng và xét nghiệm máu. Mặc dù Tata nói rằng một số bạn bè đã giúp lập quỹ GoFundMe để hỗ trợ chi phí, cô vẫn đang trả nợ viện phí từ mùa hè với số tiền gần 1.000 USD , và dự đoán còn phát sinh thêm chi phí điều trị trong tương lai.

"Đó là giai đoạn rất khó khăn, đặc biệt là khi bạn ở độ tuổi 20 và 30, lúc bạn dự định dùng tiền cho những việc khác rồi lại bị ung thư. Bạn phải xem xét lại xem mình thực sự đang chi tiêu tiền vào những thứ gì", cô nói.

Mariana Tata có hai triệu chứng không rõ ràng của ung thư đại tràng trước khi được chẩn đoán. Ảnh: Mariana Tata/Business Insider.

Quá trình điều trị đang dần tích cực

Tata đã phải cắt bỏ một phần ruột kết trước khi bắt đầu hóa trị, cảm thấy mình hồi phục tốt hơn sau các đợt điều trị so với những bệnh nhân ung thư khác mà cô từng trò chuyện. Cô cho biết vào những tuần xen kẽ không phải hóa trị, cô gần như quên mất mình bị ung thư, tập trung hơn vào việc lấy lại sức khỏe. Tuy nhiên, những ngày phải điều trị thật sự rất khó khăn.

Hiện tại, tình trạng của Tata được coi là ổn định, không có sự tiến triển của bệnh ung thư khi cô tiếp tục điều trị hóa trị.

"Bác sĩ ung thư của tôi dự kiến ​​tôi trở lại làm việc vào tháng 2, điều đó thật tuyệt vời", cô nói. Cô hy vọng các đợt điều trị sẽ thưa dần sau hóa trị để sớm trở lại với nếp sinh hoạt trước khi mắc bệnh. Tata cũng cho biết việc kết nối với những bệnh nhân ung thư đại tràng khác đã giúp cô cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ kinh nghiệm của mình.

"Lúc mới được chẩn đoán, tôi không biết phải làm gì với bản thân mình", cô nói. "Tôi cảm thấy rất cô đơn và chưa sẵn sàng để nói chuyện với mọi người. Việc kết nối với người khác đã giúp cô dễ dàng đối phó với quá trình điều trị hơn".

Lời khuyên của Tata

Quá trình điều trị giúp Tata nhận thức rõ hơn về tỷ lệ mắc ung thư ngày càng tăng ở giới trẻ. "Tôi cảm thấy giới trẻ là nhóm người bị lãng quên, những người thực sự phải đối mặt với căn bệnh này", cô nhận định.

Vì các triệu chứng ung thư đại tràng có thể rất khó nhận biết, cô hy vọng những người trẻ khác sẽ chủ động hành động nếu cảm thấy có sự thay đổi trong cơ thể mình. "Hãy đi khám bác sĩ, dù vấn đề lớn hay nhỏ", Tata khuyên. "Bởi vì điều mà tôi nghĩ là chuyện nhỏ lại hóa ra là chuyện rất lớn".

Cô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự bảo vệ quyền lợi bản thân và thậm chí tìm kiếm ý kiến ​​thứ hai, bởi vì "không nhiều bác sĩ sẽ nhanh chóng phản ứng khi bạn nhận thấy có máu trong phân".