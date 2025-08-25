Ứng phó bão Kajiki mạnh nhất 40 năm

Chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, đã triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó với Kajiki - cơn bão được cảnh báo là mạnh nhất khu vực trong vòng 40 năm qua.

Du khách di chuyển đến ga tàu ở Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam. Trước diễn biến phức tạp của bão Kajiki, người dân được khuyến cáo tránh ra ngoài khi không cần thiết. Ảnh: China Daily.

Theo China Daily, tại thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, chính quyền đã sơ tán 31.843 người khỏi các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn trước 15h ngày 24/8. Tỉnh này đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất để ứng phó với bão Kajiki. Tên bão có nghĩa là Cá kiếm theo tiếng Nhật.

Ông Wu Zhanchao, Phó giám đốc Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hải Nam, cho biết chính quyền đã hỗ trợ hơn 770.000 nhu yếu phẩm khẩn cấp cho các khu vực dễ bị ảnh hưởng trên toàn tỉnh.

Hơn 2.800 nhân viên cứu hộ cùng phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng, đưa 21.000 ngư dân và 30.769 tàu cá trong tỉnh vào cảng tránh bão an toàn.

Theo China Daily, chính quyền đã cho đóng cửa các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, tạm dừng giao thông công cộng và vận tải đường biển đồng thời phong tỏa các điểm tham quan và cơn bão được cảnh báo là mạnh nhất khu vực trong vòng 40 năm qua.

Các khách sạn cũng áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách. Khách sạn Atlantis Tam Á thông báo bằng ba ngôn ngữ Trung - Anh - Nga trong từng phòng, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin về các dịch vụ tạm ngưng, đồng thời cung cấp hoạt động trong nhà thay thế.

“Tôi không lo lắng về cơn bão vì hướng dẫn viên và công ty du lịch có nhiều kinh nghiệm ứng phó. Họ giải thích các biện pháp phòng tránh rất kỹ càng và nhắc chúng tôi ở trong nhà nhiều nhất có thể,” du khách người Nga Yelena Rostova ở Tam Á, chia sẻ.

“Tôi chỉ mong bão qua nhanh để gia đình tôi có thể tận hưởng bãi biển nắng đẹp và kỳ nghỉ”, cô nói thêm.

Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại không cần thiết, tránh xa khu vực trũng thấp, công trình tạm bợ, bờ biển và cảnh giác nguy cơ sạt lở.

Với gió mạnh và mưa lớn bao trùm thành phố, cô Wang Wen, người dân thành phố chọn ở nhà cuối tuần. “Nó không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của tôi,” cô nói.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Kajiki mạnh thêm khi di chuyển về phía tây trên biển, với sức gió tối đa duy trì 162 km/h. Lượng mưa dự báo từ 25-40 cm tại khu vực phía nam đảo Hải Nam, bao gồm thành phố du lịch nổi tiếng Tam Á.

Bão Kajiki mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới thành bão vào lúc 2h sáng 24/8, rồi hướng tới bờ biển phía nam Hải Nam. Gió mạnh và mưa lớn quét qua tỉnh Hải Nam và một phần tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó đi ngang vùng biển phía nam Hải Nam và tiến về bờ biển miền Trung Việt Nam.