Ủng hộ sách do AI viết, Amazone bị loạt nhà sách Pháp tẩy chay

Hiệp hội nhà sách Pháp cáo buộc gã khổng lồ thương mại điện tử này đang cố gắng "làm ngập lụt thị trường bằng những cuốn sách giả do AI tạo ra".

Amazon đã tuyên bố rút khỏi hội sách Paris (Pháp) sau khi vấp phải chỉ trích vì ủng hộ sách do AI viết. Ảnh: Pascal.

Theo Guardian, Amazon đã tuyên bố rút khỏi hội sách Paris (Pháp). Sự việc diễn ra sau khi Hiệp hội nhà sách Pháp (Syndicat de la Librairie Française - SLF) chỉ trích công ty này vì ủng hộ trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tác sách. Amazon cũng là nhà tài trợ chính của sự kiện.

Dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 19/4, hội sách sẽ tiếp tục được tổ chức mà không có sự hậu thuẫn của tập đoàn bán lẻ có trụ sở tại Mỹ . Đây là quyết định chung giữa ban tổ chức và Amazon nhằm chấm dứt quan hệ đối tác giữa hai bên .

Hiệp hội nhà sách Pháp đã chỉ trích gay gắt Amazon, cho rằng công ty này đang gây bất ổn cho ngành kinh doanh sách . Trong tuyên bố được The Bookseller đăng tải, hiệp hội cáo buộc Amazon đang tìm cách “làm ngập lụt thị trường bằng những cuốn sách giả do AI tạo ra, được quảng bá thông qua những đánh giá giả, do những độc giả không có thật viết nên và leo lên vị trí dẫn đầu của các bảng xếp hạng giả” .

Tổ chức này cũng lên án hiệp hội các nhà xuất bản và ban tổ chức hội sách vì quyết định hợp tác với Amazon . Họ gọi đây là một hành động "thiếu trách nhiệm", được đưa ra chỉ vì những lợi ích tài chính ngắn hạn .

Hội sách Paris là một trong những hoạt động nổi bật của ngành xuất bản Pháp. Ảnh: La French Touch.

“Chúng tôi rất thất vọng trước động thái mang tính phe phái này của Hiệp hội nhà sách Pháp", một người phát ngôn của Amazon cho biết . Đại diện công ty nói thêm: "Dựa trên những cáo buộc vô căn cứ và gây hiểu lầm, họ đã lợi dụng sự kiện vì lợi ích riêng và làm chệch hướng sự kiện khỏi mục tiêu chính đáng, đó là tôn vinh văn hóa đọc, độc giả và tác giả” . Amazon chia sẻ họ quyết định rút lui nhằm "tránh góp phần vào cuộc tranh cãi phi lý này" .

Về phía ban tổ chức, công ty Paris Livres Événements - một đơn vị trực thuộc hiệp hội các nhà xuất bản Pháp - cho biết sự hợp tác phải chấm dứt do "thái độ thù địch với nhà tài trợ Amazon" . Động thái này nhằm ngăn chặn "quá trình gián đoạn nghiêm trọng" và bảo vệ lợi ích của 450 nhà triển lãm cùng khoảng 120.000 khách tham quan .

“Mục tiêu của chúng tôi là giảm bớt căng thẳng và cho phép hội sách được diễn ra trong một bầu không khí hòa bình. Không ai có lợi nếu gây nguy hiểm cho sự kiện này", ban tổ chức chia sẻ . Hội sách dự kiến vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch vào tháng 4 tới mà không có sự hiện diện của nhà bán lẻ nước Mỹ.