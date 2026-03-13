Ủng hộ sách do AI viết, Amazone bị loạt nhà sách Pháp tẩy chay

|
Amazon đã tuyên bố rút khỏi hội sách Paris (Pháp) sau khi vấp phải chỉ trích vì ủng hộ sách do AI viết. Ảnh: Pascal.
Theo Guardian, Amazon đã tuyên bố rút khỏi hội sách Paris (Pháp). Sự việc diễn ra sau khi Hiệp hội nhà sách Pháp (Syndicat de la Librairie Française - SLF) chỉ trích công ty này vì ủng hộ trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tác sách. Amazon cũng là nhà tài trợ chính của sự kiện.
Dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 19/4, hội sách sẽ tiếp tục được tổ chức mà không có sự hậu thuẫn của tập đoàn bán lẻ có trụ sở tại Mỹ
Hiệp hội nhà sách Pháp đã chỉ trích gay gắt Amazon, cho rằng công ty này đang gây bất ổn cho ngành kinh doanh sách
Tổ chức này cũng lên án hiệp hội các nhà xuất bản và ban tổ chức hội sách vì quyết định hợp tác với Amazon
Hội sách Paris là một trong những hoạt động nổi bật của ngành xuất bản Pháp. Ảnh: La French Touch.
“Chúng tôi rất thất vọng trước động thái mang tính phe phái này của Hiệp hội nhà sách Pháp", một người phát ngôn của Amazon cho biết
Về phía ban tổ chức, công ty Paris Livres Événements - một đơn vị trực thuộc hiệp hội các nhà xuất bản Pháp - cho biết sự hợp tác phải chấm dứt do "thái độ thù địch với nhà tài trợ Amazon"
“Mục tiêu của chúng tôi là giảm bớt căng thẳng và cho phép hội sách được diễn ra trong một bầu không khí hòa bình. Không ai có lợi nếu gây nguy hiểm cho sự kiện này", ban tổ chức chia sẻ
