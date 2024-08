Ứng dụng AI dịch light novel

Nhà xuất bản Shogakukan chuẩn bị ra mắt một ứng dụng mới, cung cấp cho độc giả Bắc Mỹ các tác phẩm light novel tiếng Anh được AI hỗ trợ dịch thuật từ tiếng Nhật.

Theo Nikkei, nhà xuất bản lớn thứ ba Nhật Bản Shogakukan sẽ sớm ra mắt ứng dụng đọc truyện light novel tiếng Anh cho độc giả Bắc Mỹ. Ứng dụng này có tên Novelous, có mặt tại Mỹ và Canada ngay trong năm nay.

Đáng chú ý, các bản dịch trên Novelous sẽ có sự tham gia của trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giúp giảm chi phí cũng như tăng tốc độ và khối lượng dịch thuật. Các công cụ dịch này hiện do công ty khởi nghiệp Mantra tại Tokyo, đơn vị nhận được tài trợ từ Shogakukan vào tháng 6, phát triển.

Kho sách của ứng dụng này dự kiến có khoảng 400 đầu sách trong vòng hai năm, bao gồm một bộ light novel được xây dựng dựa trên anime gốc Frieren: Beyond Journey's End (Frieren – Pháp sư tiễn táng).

Bố cục của Novelous hướng tới tạo thuận lợi cho độc giả quốc tế. Ảnh: Nikkei.

Ở Nhật Bản, light novel (tiếng Nhật ranobe) thường hướng đến độc giả trẻ tuổi và có nhiều hình ảnh minh họa theo phong cách anime hoặc manga. Các tác phẩm thường là câu chuyện về cuộc sống đời thường của nhân vật trẻ hoặc lấy bối cảnh thế giới giả tưởng.

Shogakukan đặt mục tiêu Novelous sẽ có khoảng một triệu người dùng ở Bắc Mỹ trước khi kết thúc năm tài chính vào tháng 2/2028 và doanh thu mục tiêu lên tới hàng tỷ yên (1 tỷ yên bằng 6,6 triệu USD ) trong năm tài chính đó.

Hiện Novelous đang thiết kế hiển thị văn bản theo kiểu cuộn dọc để độc giả dễ đọc và lời thoại của các nhân vật sẽ được đặt trong các khung riêng gắn cùng biểu tượng đại diện cho người nói.

Bố cục này nhằm hỗ trợ cho những độc giả quốc tế từng phản ánh rằng họ gặp khó khăn trong việc theo dõi tên nhân vật trong tiếng Nhật. Ứng dụng mới cũng sẽ có phần bình luận để khuyến khích sự tương tác của độc giả.

Light novel là mục tiêu phát triển mới

Thông qua ứng dụng mới, Shogakukan đặt mục tiêu mở rộng đối tượng độc giả cho light novel và tạo nhu cầu đủ lớn cho các ấn phẩm in trong tương lai. Novelous cũng sẽ phát hành các tác phẩm light nove từ nhà xuất bản khác nếu chủ sở hữu bản quyền yêu cầu.

Shogakukan hiện cũng phát hành bản dịch tiếng Anh của một số light novel tại thị trường Bắc Mỹ dưới dạng sách in hoặc sách điện tử. Tuy nhiên, tổng lượng light novel được ra mắt cho đến nay của họ chỉ có khoảng 10 đầu sách do phí dịch thuật và các chi phí khác tương đối cao.

Tại Nhật Bản, ước tính có hơn 1.500 đầu truyện light novel được xuất bản dưới dạng bìa mềm trong một năm.

Trong cuộc cạnh tranh giữa các ông lớn xuất bản tại Nhật Bản, Kadokawa, đối thủ lớn của Shogakukan, đang vượt trước trong chiến lược mở rộng thị trường cho light novel ra nước ngoài ở Bắc Mỹ và châu Á. Năm 2021, Kadokawa đã mua J-Novel Club, một đơn vị cấp phép và phân phối light novel đã được dịch sẵn tại thị trường Mỹ.

Tại Bắc Mỹ, doanh thu light novel của Kadokawa hiện tương đương khoảng 1/5 doanh số bán manga. Tại Đài Loan (Trung Quốc), doanh thu từ light novel của Kadokawa thậm chí đã vượt qua manga. Kadokawa cũng đã bắt đầu phát hành light novel tiếng Pháp và tiếng Đức dưới dạng sách điện tử.

Light novel ngày càng phổ biến với độc giả Bắc Mỹ. Có một khu vực riêng cho thể loại này tại một chi nhánh thuộc chuỗi hiệu sách Kinokuniya tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Kinokuniya.

Sự phổ biến của anime đang thúc đẩy nhu cầu về light novel Nhật Bản ở nước ngoài. Light novel The Apothecary Diaries (Dược sư tự sự) đã trở thành một đầu sách phổ biến tại nhiều chi nhánh thuộc chuỗi hiệu sách Nhật Bản Kinokuniya trên đất Mỹ.

AX, triển lãm anime lớn nhất Bắc Mỹ, khai mạc tại Los Angeles vào đầu tháng 7 vừa qua đã tổ chức một sự kiện đặc biệt cho bộ truyện này, thu hút khoảng 3.400 người hâm mộ.

"Light novel sẽ là mục tiêu đẩy mạnh tiếp theo sau manga và anime", Shigeharu Ono, Phó chủ tịch Kinokuniya cho biết.

Việc mở rộng thị trường cho light novel cũng phù hợp với mục tiêu của chính phủ Nhật Bản là xuất khẩu nội dung trị giá 20.000 tỷ yên ra thị trường nước ngoài vào năm 2033, gấp 4 lần mức năm 2022.