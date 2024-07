Unai Simon, sau vô địch Euro là nghỉ hết năm

Theo Marca, Simon đã thực hiện ca phẫu thuật ngay sau EURO 2024 do gặp vấn đề ở cổ tay. Thủ thành 27 tuổi sẽ sớm xuất viện nhưng quá trình hồi phục cần khoảng 4-5 tháng.

Cổ tay của Simon được cố định và có kim bên ngoài để đảm bảo ở thế bất động, nhằm giúp chấn thương mau hồi phục nhất.

Sau khi trải qua mùa giải dài (2023/24) với Athletic Bilbao và đi đến trận cuối EURO 2024 với tuyển Tây Ban Nha, Simon có thể tận dụng khoảng thời gian sắp tới để hồi phục cả về thể lực.

Trong trường hợp khả quan, Simon sẽ vắng mặt 14 trận La Liga và 4 trận Europa League mùa 2024/25. Song, không loại trừ khả năng Bilbao sẽ phải trải qua hết năm 2024 mà không có sự phục vụ của thủ môn số một đội hình.

Simon chắc chắn bỏ lỡ các trận đấu của tuyển Tây Ban Nha tại Nations League vào tháng 9 và 10.

Thủ môn 27 tuổi vừa vô địch EURO 2024 cùng “La Roja”. Ở đó, anh là lựa chọn số một trong khung thành của đoàn quân HLV Luis de la Fuente.

