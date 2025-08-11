Ùn tắc tới nửa đêm ở đường trên cao Vành đai 3

|
Cũng như ban ngày, đêm 10/8 giao thông ở đường trên cao Vành đai 3 từ Pháp Vân đi Mai Dịch ùn tắc đến 23h.
|
Nguyên nhân đường trên cao Vành đai 3 chiều Pháp Vân - Mai Dịch ùn tắc kéo dài từ sáng đến đêm những ngày qua là do có nhiều hàng rào công trường sửa chữa khe co giãn được dựng lên.
|
Mặc dù hàng rào dựng trên tuyến đường đang có mật độ xe cao nhất Hà Nội và chiếm hơn nửa lòng đường, nhưng nhiều vị trí hàng rào để không cả ngày và đêm, giao thông đi lại ùn tắc kéo dài. Ảnh chụp công trường thi công tại khu vực nút giao Pháp Vân vào 22h đêm 10/8.
|
Thời điểm 22h30 đêm 10/8 nhiều ô tô đeo biển các tỉnh lưu thông hướng cầu Thanh Trì trung tâm Hà Nội vẫn chưa thoát khỏi cảnh ùn tắc ở đường trên cao Vành đai 3.
|
Theo yêu cầu của giấy phép thi công được cấp, hàng rào lập trên đường phải thi công 24/24h và có người đứng cảnh báo, hướng dẫn giao thông, nhưng dọc đường trên cao Vành đai 3 đoạn từ Pháp Vân đến nút Thanh Xuân, nhiều hàng rào thi công dựng lên vừa để không, đơn vị thi công vừa dùng hình nộm ma nơ canh để thay thế người đứng cảnh giới, hướng dẫn giao thông.
|
Do ùn tắc kéo dài, thời điểm 22-23h đêm ngày 10/11, đường trên cao Vành đai 3 vẫn như bãi xe di động.
|
Ùn tắc ở đường trên cao cũng khiến đường dẫn lên tuyến đường này tại các nút giao cũng ùn tắc.
|
Ùn tắc cả ở đường dẫn lên đường trên cao tại nút giao Pháp Vân lúc nửa đêm 10/8.
|
Thời điểm 10h đến 11h đêm 10/8 ùn tắc ở đường trên cao kéo dài từ Linh Đàm đến cầu Thanh Trì.
Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.