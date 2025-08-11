Ùn tắc tới nửa đêm ở đường trên cao Vành đai 3

Theo yêu cầu của giấy phép thi công được cấp, hàng rào lập trên đường phải thi công 24/24h và có người đứng cảnh báo, hướng dẫn giao thông, nhưng dọc đường trên cao Vành đai 3 đoạn từ Pháp Vân đến nút Thanh Xuân, nhiều hàng rào thi công dựng lên vừa để không, đơn vị thi công vừa dùng hình nộm ma nơ canh để thay thế người đứng cảnh giới, hướng dẫn giao thông.