Ukraine sửa đáng kể dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ

Ukraine và các đối tác châu Âu khẳng định không thể công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ nào bị Nga giành quyền kiểm soát bằng vũ lực và Ukraine phải tự quyết định việc gia nhập EU và NATO.

The Guardian/Telegraph dẫn các nguồn thạo tin cho biết Ukraine đã điều chỉnh đáng kể “kế hoạch hòa bình” của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, trong đó loại bỏ một số yêu cầu mang tính tối đa của Nga, giữa lúc các nhà lãnh đạo châu Âu cảnh báo rằng không thể sớm đạt được thỏa thuận.

Nguồn tin cho hay Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào cuối tuần này, trong bối cảnh Kyiv và Washington liên tục liên lạc. Ukraine đang thúc đẩy sự tham gia của châu Âu vào tiến trình đàm phán.

Trong cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ vào ngày 23/11 - do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak dẫn đầu - bản kế hoạch đã được điều chỉnh đáng kể và hiện chỉ còn 19 điểm. Ukraine và các đối tác châu Âu cho rằng đường ranh giới hiện tại trên chiến tuyến phải là cơ sở để thảo luận về lãnh thổ.

Phía Kyiv và các đối tác châu Âu khẳng định không thể công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ nào bị Nga giành quyền kiểm soát bằng vũ lực, và Ukraine phải tự quyết định việc gia nhập EU và NATO - điều mà Moskva muốn phủ quyết hoặc áp đặt điều kiện.

Điểm mắc kẹt lớn nhất vẫn là vấn đề lãnh thổ, khi Ukraine phản đối yêu cầu của Nga đòi Kyiv từ bỏ những phần của vùng Donbass mà Moskva hiện chưa kiểm soát.

Các cuộc đàm phán tương lai cũng sẽ tập trung vào quan hệ giữa NATO, Nga và Mỹ.

Trong khi đó, RIA Novosti đưa tin Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov ngày 24/11 cho biết các điều khoản trong kế hoạch của Mỹ về một thỏa thuận ở Ukraine cần được các bên thảo luận chi tiết.

Trả lời báo giới, ông Ushakov nói: “Chúng tôi đã được trình bày một phiên bản phù hợp với những hiểu biết đạt được tại Alaska. Do vậy, nhiều điều khoản, tôi không muốn nói là tất cả, nhưng nhiều điều khoản của kế hoạch này có vẻ hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với Nga. Về những điều khoản khác, có rất nhiều trong số 28 điểm và điều khoản đó, đương nhiên cần được thảo luận và xem xét kỹ lưỡng giữa các bên. Nhưng vấn đề này hiện vẫn chưa được thảo luận với chúng tôi."

Ông Ushakov cho biết Nga đã nhận được tín hiệu từ Mỹ về một cuộc gặp trực tiếp nhằm bắt đầu thảo luận kế hoạch về Ukraine, song hiện chưa có thỏa thuận cụ thể nào. Ông nói thêm rằng dự thảo kế hoạch sẽ được điều chỉnh bởi Nga, Ukraine, châu Âu và Mỹ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó cho rằng “một số lãnh đạo Tây Âu” đang cố cản trở kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất cho Ukraine. Ông gọi đây là “cơ hội quan trọng” để chấm dứt xung đột và nhấn mạnh các chính trị gia châu Âu “có nghĩa vụ” ủng hộ sáng kiến của Washington.

Một số nước EU vẫn lo ngại và đang chuẩn bị phản hồi riêng. Tại Geneva, phái đoàn Ukraine do Andriy Yermak dẫn đầu đã đàm phán với phía Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá đây là vòng thảo luận “hiệu quả và thực chất nhất.”

Hai bên cho biết đã hoàn tất văn kiện khung cập nhật, chờ quyết định của Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận áp lực tăng nhưng cho rằng Ukraine đang ở “thời điểm quan trọng.” Nhiều điểm gây tranh cãi đã được điều chỉnh, còn các vấn đề về lãnh thổ và NATO tạm gác lại.