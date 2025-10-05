Ukraine sẽ nhận được tên lửa Tomahawk phiên bản mới nhất từ Mỹ?

Chuyên gia địa chính trị kiêm người sáng lập trang 21st Century Wire - ông Patrick Henningsen đánh giá Ukraine sẽ khó nhận được các phiên bản Tomahawk mới nhất do Mỹ sản xuất, còn những mẫu cũ thì lại chẳng thể mang lại hiệu quả trước Nga.

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS dẫn lời ông Patrick Henningsen phân tích: “Lại là câu chuyện về ‘vũ khí thần kỳ’. Họ thật sự tin rằng những thứ đó có thể làm thay đổi cục diện chiến trường”.

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Preble của Mỹ trên Thái Bình Dương. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.

Henningsen cho biết ông tin chắc rằng phương Tây sẽ không cung cấp cho Kyiv những phiên bản vũ khí tiên tiến và hiệu quả nhất, bao gồm cả tên lửa Tomahawk.

Ông lý giải: “Những vũ khí đó sẽ không phải là loại hiện đại nhất, dòng cao cấp nhất. Họ không thể làm vậy vì nhiều lý do - chẳng hạn như nguy cơ rò rỉ công nghệ nếu chúng rơi vào tay Liên bang Nga, hoặc nếu bị thu giữ khi chưa phát nổ. Điều tương tự cũng đã xảy ra với những loại vũ khí khác mà chúng ta từng cung cấp cho Ukraine trước đây. Vậy rốt cuộc, họ sẽ chuyển giao cho Ukraine phiên bản Tomahawk nào? Chắc chắn không thể là loại cao cấp nhất. Nếu là các phiên bản cũ, tốc độ của chúng thật sự rất chậm”.

Theo ông, những loại vũ khí như vậy chỉ hiệu quả khi đối phó với những quốc gia không có hệ thống phòng không thay vì Liên bang Nga.

Phát biểu trên Fox News hôm 28/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận rằng Washington hiện đang xem xét yêu cầu từ Kyiv về việc cung cấp tên lửa Tomahawk. Ông Vance không tiết lộ chi tiết, nhưng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Tomahawk là tên lửa hành trình có thể được phóng từ tàu chiến, tàu ngầm hoặc bệ phóng trên mặt đất. Chúng có khả năng tấn công sâu và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.250km - 2.500km. Hải quân Mỹ đã sử dụng Tomahawk từ những năm 1970 của thế kỷ trước. Hiện tại, tên lửa này chỉ được sản xuất bởi nhà sản xuất vũ khí RTX của Mỹ.

Ukraine từ lâu đã đề nghị đồng minh cung cấp tên lửa tầm xa mạnh mẽ để tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Tuy nhiên, các đồng minh phương Tây của Ukraine, bao gồm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), phần lớn vẫn ngần ngại cung cấp những tên lửa này.

Theo thời gian, một số nước đã nới lỏng lập trường và cũng trao cho Ukraine nhiều quyền tự do hơn trong việc sử dụng vũ khí mà họ cung cấp.

Vào tháng 5/2023, Anh bắt đầu chuyển giao tên lửa Storm Shadow có tầm bắn khoảng 250km cho Ukraine. Sau đó, vào tháng 8/2024, Anh cũng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của nước này để trực tiếp chống lại Liên bang Nga.

Vào tháng 4/2024, Mỹ chuyển giao cho Ukraine Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300km.

Tuy nhiên, cả Storm Shadow và ATACMS đều bị hạn chế về tầm bắn và chất nổ so với Tomahawk.