UAV bay hàng trăm cây số xuất hiện ở sơ duyệt diễu binh

UAV trinh sát tầm trung của Viettel, xuất hiện tại Sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, là phương tiện có thể bay trong hơn 4,5 giờ liên tục, tốc độ tối đa 120km/h.

UAV trinh sát tầm trung cất cánh thẳng đứng của Viettel xuất hiện tại diễu binh. Ảnh: VT.

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là một trong những sự kiện mà người dân có thể quan sát các khí tài công nghệ cao của Việt Nam.

Tại các buổi hợp luyện và sơ duyệt vừa qua, có thể thấy xuất hiện 2 phương tiện bay không người lái (UAV) do Viettel nghiên cứu phát triển. Thông tin chi tiết về khí tài không được tiết lộ tại sự kiện, tuy nhiên theo thông tin từ Viettel, các UAV xuất hiện trong diễu binh bao gồm UAV trinh sát (UAV trinh sát tầm trung cất cánh thẳng đứng VU-R70) và UAV tấn công (UAV chiến đấu cấp chiến thuật VU-C2).

VU-R70 là máy bay không người lái hạng nhẹ, hoạt động hoàn toàn tự động, tích hợp radar và cảm biến quang điện để có thể trinh sát cả ngày và đêm. UAV này sử dụng kết hợp động cơ điện và động cơ đốt trong, có tốc độ tối đa 120 km/h và có thể hoạt động liên tục trong 4,5 giờ.

Thiết bị được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và cung cấp dữ liệu về trung tâm chỉ huy. Ngoài ra, VU-R70 có thể phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ biên giới, chống buôn lậu, vượt biên, phân tích và xây dựng dữ liệu bản đồ.

UAV chiến đấu cấp chiến thuật. Ảnh: VT.

VU-C2 là máy bay không người lái chiến đấu cấp chiến thuật dùng để tấn công mục tiêu trên đất liền. UAV này có khối lượng nhỏ, sử dụng động cơ điện độ ồn thấp cho phép tấn công bí mật tiêu diệt mục tiêu từ xa. UAV tự động bay theo quỹ đạo đã cài đặt, tự hủy khi cần thiết.

VU-C2 có thể đạt tốc độ tối đa 120 km/h, tuy nhiên chỉ có thể bay trong 40 phút liên tục, ngắn hơn so với mẫu VU-R70 làm nhiệm vụ trinh sát.

Với chi phí chế tạo và vận hành thấp hơn rất nhiều so với máy bay có người lái hay các hệ thống vũ khí truyền thống, UAV trở thành lựa chọn hiệu quả trong chiến tranh hiện đại, đặc biệt khi các UAV cảm tử giá rẻ có thể phá hủy những khí tài đắt tiền như xe tăng, radar hoặc hệ thống phòng không.

Ngoài ra, UAV còn khó bị phát hiện, dễ triển khai, có thể hoạt động đơn lẻ hoặc theo bầy đàn để gây nhiễu, đánh lạc hướng hay tấn công cảm tử. Đây được đánh giá là khí tài tạo điều kiện cho những lực lượng yếu hơn vẫn có thể gây thiệt hại lớn cho đối phương, giống như trong nhiều cuộc xung đột gần đây trên thế giới.