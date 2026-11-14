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Thể thao

U23 Việt Nam vs Qatar: Vô địch trong tầm tay

  • Thứ bảy, 14/11/2026 18:00 (GMT+7)
  • 19 phút trước

19h ngày 14/11, U23 Việt Nam cần 1 điểm nữa để trở thành nhà vô địch VTV Cup.

U23 Việt Nam nắm lợi thế. Ảnh: Hiếu Chiến.

U23 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch VTV Cup 2026. Hai chiến thắng liên tiếp trước các đội U23 Thái Lan và Singapore giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có 6 điểm, hơn U23 Qatar 2 điểm trước lượt trận cuối. Điều đó đồng nghĩa đội chủ nhà chỉ cần một trận hòa để đăng quang.

Tuy nhiên, mục tiêu của U23 Việt Nam không nên dừng lại ở việc bảo toàn lợi thế. Sau những gì thể hiện qua hai trận đầu, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh có cơ hội khép lại giải đấu bằng một chiến thắng, đồng thời kiểm chứng sự tiến bộ trước đối thủ có thể hình và thể lực tốt như Qatar.

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U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội. Ảnh: Hiếu Chiến.

Chiến thắng 3-0 trước Thái Lan cho thấy khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội của các cầu thủ trẻ. Trong khi đó, trận thắng Singapore lại bộc lộ hạn chế khi đối đầu với hàng phòng ngự lùi sâu. U23 Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội nhưng phải chờ đến phút 70 mới có thể ghi bàn. Khả năng phối hợp ở khu vực cuối sân và độ chính xác trong những pha dứt điểm vẫn cần được cải thiện.

Trận gặp Qatar vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một cuộc cạnh tranh danh hiệu. Đối thủ buộc phải thắng nếu muốn vô địch, nên khó có thể tiếp tục chơi phòng ngự thận trọng. Đây là cơ hội để Việt Nam khai thác khoảng trống, nhưng cũng đặt hàng thủ trước thử thách lớn hơn.

HLV Đinh Hồng Vinh cần tính toán hợp lý về nhân sự sau lịch thi đấu dày, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa kết quả và thử nghiệm đội hình. Chức vô địch sẽ là phần thưởng xứng đáng, nhưng một màn trình diễn thuyết phục trước Qatar mới thực sự cho thấy U23 Việt Nam đang tiến bộ như thế nào.

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Duy Anh

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