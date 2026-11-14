U23 Việt Nam vô địch với thành tích bất bại

Tối 14/11, U23 Việt Nam hòa Qatar 1-1, qua đó giành chức vô địch giải giao hữu tại Gia Lai.

U23 Việt Nam khép lại Gia Lai Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 trước Qatar, qua đó giành chức vô địch với thành tích hai chiến thắng và một trận hòa. Bên cạnh khoản tiền thưởng 100.000 USD , thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh còn thu về những bài học quý giá sau ba trận đấu với các đối thủ có phong cách và trình độ tốt.

Cuộc đối đầu Qatar mang đến phép thử đáng chú ý nhất cho U23 Việt Nam. Lần đầu tiên tại giải, các cầu thủ trẻ phải đối mặt với đối thủ có ưu thế rõ rệt về thể hình, sức mạnh tranh chấp và khả năng pressing. Qatar cũng cho thấy sự nguy hiểm trong những pha tấn công trực diện, thể hiện qua bàn mở tỷ số ở phút 20. Cú sút của Al Rawi đưa bóng dội cột rồi bật vào người Farragalla trước khi đi vào lưới, khiến Cao Văn Bình không kịp phản ứng.

Tuy nhiên, bàn thua không khiến U23 Việt Nam đánh mất sự tự tin. Đoàn quân áo đỏ nhanh chóng đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tổ chức tấn công. Tốc độ của Đăng Khoa, Văn Thuận cùng những pha hoán đổi vị trí giúp đội chủ nhà tạo ra sức ép đáng kể. Dù vậy, ưu thế thể hình của Qatar khiến nhiều tình huống tạt bóng và đưa bóng vào vùng cấm bị hóa giải dễ dàng.

U23 Việt Nam chơi tự tin trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Ảnh: Hiếu Chiến.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Williams Minh Hoàng được tung vào sân và lập tức tạo khác biệt bằng pha đột phá xuống đáy biên, trước khi căng ngang để Minh Tâm khống chế rồi dứt điểm chéo góc, gỡ hòa 1-1 ở phút 48. Bàn thắng giúp U23 Việt Nam càng chơi tự tin, trong khi Qatar không còn duy trì được sức ép như trước.

Những phút cuối, HLV Đinh Hồng Vinh chủ động điều chỉnh nhân sự, gia cố hàng phòng ngự để bảo vệ tỷ số. Cao Văn Bình cũng có pha cứu thua quan trọng trước cú sút xa của Al Rawi, góp phần giữ lại kết quả hòa vừa đủ để đội chủ nhà đăng quang.

Minh Tâm tỏa sáng trong hai lần đá chính cho U23 Việt Nam. Ảnh: Hiếu Chiến.

Hai chiến thắng trước Thái Lan và Singapore, cùng trận hòa Qatar, cho thấy U23 Việt Nam có khả năng thích ứng với nhiều kiểu đối thủ. Đội bóng vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt ở khả năng dứt điểm và chống lại sức ép thể chất.

Nhưng việc thi đấu sòng phẳng, thậm chí có thời điểm áp đảo đối thủ được đánh giá cao hơn như Qatar, là tín hiệu tích cực. Chiếc cúp cùng khoản thưởng 100.000 USD là thành quả trước mắt, còn những trải nghiệm tại giải mới là hành trang quan trọng cho chặng đường tiếp theo của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.