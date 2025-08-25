U23 Việt Nam triệu tập Việt kiều Trần Thành Trung

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung là tân binh duy nhất trong danh sách 24 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị dự vòng loại U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik giữ nguyên bộ khung 23 cầu thủ U23 Việt Nam từng vô địch Đông Nam Á hồi tháng 7. Với những trụ cột như Trần Trung Kiên (HAGL), Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương (Thể Công Viettel), Nguyễn Đình Bắc (Công An Hà Nội), Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa).

Gương mặt mới duy nhất là tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung. Cầu thủ sinh năm 2005 đang tạo được dấu ấn chuyên môn tại Ninh Bình FC trong 2 vòng đấu đầu tiên của V.League 2025/26.

Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do) cao 1,75 m, từng có hơn 30 lần ra sân ở các cấp độ U17 đến U21 Bulgaria. Tháng 1/2023, anh có lần đầu ra sân tại giải VĐQG Bulgaria và đến mùa 2024/25 lọt vào top 3 Cầu thủ trẻ xuất sắc Bulgaria.

Sự xuất hiện của Thành Trung ở đợt tập trung U23 Việt Nam lần này chủ yếu mang tính thử nghiệm. Vì thực tế, HLV Kim đang không muốn thay đổi quá nhiều hệ thống lối chơi đã được xây dựng công phu, cũng như vận hành trong thực chiến.

Tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Bangladesh (ngày 3/9), Singapore (6/9) và Yemen (9/9). Chỉ đội nhất bảng mới chắc chắn vào VCK, nên mục tiêu được HLV Kim đặt ra là toàn thắng ba trận.