U23 Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ Việt kiều đấu Thái Lan

3 cầu thủ Việt kiều gồm Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa góp mặt trong danh sách 26 cầu thủ U23 Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai.

William Minh Hoàng là 1 trong 3 Việt kiều lên U23 Việt Nam. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Theo danh sách vừa được công bố, U23 Việt Nam triệu tập ba cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai. Đáng chú ý, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa có cơ hội thi đấu cùng ĐTQG tại FIFA ASEAN Cup 2026 ở Indonesia.

Sự góp mặt của bộ ba này mang đến thêm lựa chọn nhân sự cho ban huấn luyện, đồng thời giúp các cầu thủ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển. Trong đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa trải qua môi trường thi đấu quốc tế cùng đội tuyển quốc gia. Việc trở lại U23 Việt Nam là cơ hội để hai cầu thủ duy trì nhịp độ thi đấu, đồng thời tiếp tục cạnh tranh vị trí trong kế hoạch dài hạn.

Đồng thời, trong số 26 cầu thủ được triệu tập lần này kết hợp giữa những gương mặt từng thi đấu ở các giải quốc tế và những nhân tố trẻ đang trong quá trình khẳng định bản thân. Đây là dịp để ban huấn luyện kiểm tra năng lực, đánh giá phong độ và hoàn thiện lối chơi trước các nhiệm vụ trong năm 2027.

Có 7 cầu thủ từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026, gồm thủ môn Cao Văn Bình; các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt; cùng Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục phụ trách U23 Việt Nam tại giải đấu lần này. Trong khi đó, HLV trưởng Kim Sang-sik cùng ĐTQG thực hiện nhiệm vụ ở đợt FIFA Days tháng 11. Trước đó, nhà cầm quân này từng dẫn dắt U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 và một số giải đấu quốc tế trước đó, nên có sự hiểu biết về lực lượng cũng như quá trình phát triển của các cầu thủ.

Giải giao hữu tại Gia Lai được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho U23 Việt Nam trước loạt nhiệm vụ trong năm 2027, gồm SEA Games 34, Giải vô địch U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á 2028. Qua các trận đấu, ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá những nhân tố tiềm năng, xây dựng bộ khung cho đội tuyển trong giai đoạn tiếp theo.

Giải giao hữu U23 Quốc tế tại Gia Lao diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 trên sân Pleiku. Ba khách mời tham dự gồm U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan ở trận khai mạc lúc 19h ngày 10/11. Sau đó, U23 Việt Nam tiếp tục gặp U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11 và so tài với U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11.

Danh sách U23 Việt Nam vừa được công bố. Ảnh: VFF.