U23 Việt Nam giành vé dự giải châu Á lần thứ 6 liên tiếp

Tối 9/9, U23 Việt Nam đánh bại Yemen 1-0, qua đó giành vé dự vòng chung kết giải châu Á diễn ra vào tháng 1/2026.

Đúng 2 năm sau trận thua 0-1 trước chính U23 Việt Nam ở vòng loại giải châu Á, Yemen chọn lối chơi tử thủ hòng kiếm 1 điểm trên sân Việt Trì. Đại diện Tây Á dốc toàn lực cho mặt trận phòng ngự và khiến chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tiếp cận khung thành.

Tuy nhiên, những quyết định điều chỉnh nhân sự chuẩn xác của HLV Kim Sang-sik đã khiến ý đồ của đối thủ phá sản. Phút 70, Văn Thuận và Thanh Nhàn, bộ đôi vào sân từ ghế dự bị, phối hợp ăn ý để mang về bàn thắng duy nhất trong trận cầu tâm điểm bảng C.

Cú sút chéo góc quyết đoán của Thanh Nhàn giúp U23 Việt Nam khép lại vòng loại giải châu Á với thành tích toàn thắng và không thủng lưới. Vị trí nhất bảng cũng giúp bóng đá trẻ Việt Nam có lần thứ 6 liên tiếp góp mặt ở vòng chung kết giải châu Á.

Dù hoàn thành nhiệm vụ giành vé đến Saudi Arabia, Đình Bắc và đồng đội vẫn cần trau dồi, cải thiện bản thân, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội và hạn chế sai sót trong khâu phòng ngự.

Trong khi đó, trận thua nhiều khả năng khiến Yemen bị loại. Al- Batol cùng đồng đội chỉ có 6 điểm sau 3 lượt trận và đứng trước nguy cơ lớn văng khỏi nhóm đội thứ 2 có thành tích tốt.

U23 Việt Nam chưa từng vắng mặt ở giải châu Á kể từ năm 2016. Ảnh: Tâm Minh.

U23 Việt Nam tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc và có cú dứt điểm đầu tiên ở phút 12. Khuất Văn Khang ra chân từ ngoài vùng cấm nhưng bóng đi không đủ khó để hạ thủ môn Yemen.

Phút 20, trọng tài chính gây tranh cãi khi không thổi phạt đền cho U23 Việt Nam trong tình huống Nguyễn Quốc Việt bị hậu vệ đội khách đẩy ngã trong vùng cấm. Đại diện Tây Á đang chơi tử thủ và chưa tạo ra cơ hội nào từ đầu trận.

U23 Yemen phòng ngự chắc chắn. Ảnh: Tâm Minh.

Sau quãng thời gian U23 Việt Nam thi đấu không hiệu quả, HLV Kim Sang-sik có quyết định táo bạo khi thay liền 3 người. Đình Bắc, Thanh Nhàn, Văn Thuận được tung vào sân ngay từ phút 40 và tạo thành mũi đinh ba mới trên hàng công của U23 Việt Nam.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. U23 Yemen dốc toàn lực phòng ngự, trông chờ vào những tình huống cố định hoặc sai sót bên phía U23 Việt Nam để phản công. Những giây bù giờ cuối của hiệp một, đoàn quân áo trắng suýt có bàn mở tỷ số từ một pha phạt góc. Thủ thành Trần Trung Kiên đã chơi tập trung để giúp chủ nhà tránh bàn thua.

U23 Việt Nam làm chủ thế trận nhưng cơ hội ngon ăn nhất trong hiệp một lại thuộc về Yemen. Ảnh: Tâm Minh.

20 phút đầu của hiệp hai trôi qua, U23 Việt Nam vẫn làm chủ thế trận. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn chưa tìm ra phương án tấn công hữu hiệu, ngoại trừ những pha nhồi bóng vào từ hai biên. Ở phía trong, cặp trung vệ Al-Godaimah, Al Batol cho thấy khả năng chọn vị trí và không chiến ấn tượng, qua đó không để các cầu thủ áo đỏ gây khó khăn cho thủ thành Mokref.

Phút 69, Hiểu Minh làm CĐV tại sân Việt Trì thót tim với một pha xử lý hỏng. May mắn đứng về phía U23 Việt Nam khi bóng trôi quá sâu so với đà di chuyển của tiền đạo bên phía Yemen.

Ngay sau tình huống thoát thua, U23 Việt Nam đã có câu trả lời bằng một pha phối hợp ăn ý giữa bộ đôi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Phút 70, Văn Thuận chọc khe để Thanh Nhàn xâm nhập vùng cấm, trước khi tung cú sút quyết đoán đưa bóng găm vào góc xa khung thành đội khách.

Ý đồ chơi tử thủ của U23 Yemen phá sản. Ảnh: Tâm Minh.

Khoảng thời gian cuối trận, U23 Yemen tấn công trong vô vọng. Các cầu thủ áo trắng không quen với việc chơi áp đặt nên liên tục để mất bóng, xử lý lóng ngóng để rồi phải phạm lỗi để ngăn chủ nhà phản công.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với niềm vui dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. U23 Việt Nam duy trì mạch 11 trận bất bại trên sân Việt Trì (9 thắng, 2 hòa), đồng thời trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên có vé đến Saudi Arabia vào năm tới.

Danh sách cầu thủ ra sân của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.