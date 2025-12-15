U22 Việt Nam 0-0 Philippines: Văn Khang bỏ lỡ cơ hội

Lúc 15h30 ngày 15/12, U22 Việt Nam chạm trán Philippines ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

U22 Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm có cơ hội tiếp cận khung thành đối thủ sau quả tạt điểm rơi của Phi Hoàng ở phút thứ 5. Dù vậy, Văn Khang lạị không thể tận dụng để mang về bàn mở tỷ số.

Ngay lập tức, U22 Philippines đáp trả bằng một đợt tấn công nguy hiểm. Sandro Reyes, cầu thủ từng ăn tập ở lò La Masia, chạy chỗ tốt nhưng lại dứt điểm hụt.

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Philippines. Ảnh: Minh Chiến.



Cả U22 Việt Nam và Philippines đều toàn thắng ở vòng bảng. Tuy nhiên, hành trình của Philippines có chút ấn tượng hơn khi họ không để thủng lưới, thậm chí còn đánh bại cả đương kim vô địch Indonesia. Sự tiến bộ của đội tuyển này đến từ các cầu thủ nhập tịch cùng cách tiếp cận trận đấu thực dụng hơn trước.

Người hâm mộ Việt Nam làm nóng không khí trước thềm bán kết. Ảnh: Duy Hiệu.

Nhờ dàn sao có thể hình cao lớn, Philippines đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống tranh chấp tay đôi và không chiến. Ngoài ra, bài ném biên mạnh cũng là một trong những vũ khí lợi hại của thầy trò HLV Garrath McPherson. Lối đá phòng ngự phản công đầy hiệu quả của đối thủ sẽ khiến ban huấn luyện tuyển U22 Việt Nam phải đặc biệt lưu tâm.

Ở chiều ngược lại, U22 Việt Nam được đánh giá cao về tốc độ, kỹ thuật và khả năng phối hợp ở cả trung lộ lẫn hai biên. Kinh nghiệm ở các giải đấu lớn cũng là điều Đình Bắc cùng đồng đội vượt trội so với đối phương.

Về lực lượng, HLV Kim Sang-sik sẽ có trong tay đội hình tốt nhất, đi kèm với đó là lợi thế thể lực nhờ có hơn đối thủ một ngày.