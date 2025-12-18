U22 Thái Lan 2-3 Việt Nam: Ngược dòng ngoạn mục

Phút 96 của hiệp phụ, tuyển U22 Việt Nam vượt lên dẫn 3-2 trước Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games.

Ngay những phút đầu, U22 Thái Lan đã tạo sóng gió về phía khung thành của Trung Kiên. Sau pha đưa bóng vào từ cánh trái, số 5 Seskan xử lý kỹ thuật rồi tung cú sút vọt xà.

Phút thứ 4, U22 Việt Nam đáp trả bằng nỗ lực đột phá rồi tung cú sút quyết đoán từ ngoài vùng cấm của Văn Khang nhưng bóng đi không trúng đích.

U22 Việt Nam nhập cuộc thận trọng. Ảnh: Anh Tiến.

Phút 18, Văn Khang nổi giận sau tình huống vào bóng quyết liệt của số 21 bên phía U22 Thái Lan. Maneekorn chủ động xin lỗi để làm dịu tình hình, đồng thời thoát thẻ phạt.

Phút 21, mành lưới U22 Việt Nam rung lên sau cú đá phạt đẳng cấp của số 9, Yotsakon. Trung Kiên đã chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho đoàn quân áo đỏ. Đây đã là bàn thắng thứ 7 của tiền đạo này tại SEA Games năm nay.

Trung Kiên bị hạ gục bởi siêu phẩm. Ảnh: Anh Tiến, Duy Hiệu.

4 phút sau, U22 Việt Nam suýt chịu bàn thua thứ 2. Nỗ lực phá bóng của Hiểu Minh đưa bóng hướng về khung thành, buộc Trung Kiên phải vất vả đổ người cứu thua.

Người hâm mộ chủ nhà không phải tiếc nuối lâu. Đến phút 31, "Voi chiến" đã nhân đôi cách biệt bằng một pha xử lý đẳng cấp của Seksan. Hiểu Minh bị loại bỏ, Trung Kiên cũng không thể làm gì hơn trong tình huống dứt điểm quá hiểm từ ngoài vùng cấm của thủ quân đội chủ nhà.

U22 Thái Lan nắm lợi thế lớn. Ảnh: Duy Hiệu.

Hiệp một khép lại với sự bế tắc của U22 Việt Nam. Tuyến giữa của đoàn quân áo đỏ bị bóp nghẹt khiến mọi phương án tiếp cận khung thành chủ nhà đều không mang lại hiệu quả.

Ngay đầu hiệp hai, U22 Việt Nam được hưởng phạt đền sau pha phối hợp ăn ý ở trung lộ của Thái Sơn, Đình Bắc. Từ cự ly 11 m, Đình Bắc tung cú đá chuẩn xác vào góc xa, không cho thủ môn chủ nhà cơ hội cản phá.

U22 Việt Nam thắp lại hy vọng lội ngược dòng. Ảnh: Minh Chiến, Duy Hiệu.

Phút 58, Văn Thuận sút xa, mang về quả phạt góc cho đoàn quân áo đỏ. Cũng chính cầu thủ vào sân thay người này thực hiện pha treo bóng khó chịu, khiến Waris phản lưới. Lý Đức là người gây sức ép trực tiếp lên số 12 của chủ nhà.

Thêm một lần, HLV Kim Sang-sik chửng tỏ tài cầm quân. Hai sự thay đổi của nhà cầm quân người Hàn Quốc ở đầu hiệp hai, Thái Sơn và Văn Thuận đã ghi dấu ấn giúp U22 Việt Nam quân bình tỷ số.

U22 Việt Nam lột xác trong hiệp hai. Ảnh: Duy Hiệu.

Phút 67, Xuân Bắc có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng thủ môn đã chơi xuất sắc, cứu chủ nhà khỏi bàn thua trông thấy. 4 phút sau, hàng thủ Thái Lan đứng bất động sau cú đánh đầu cận thành của Hiểu Minh. Tuy nhiên, bóng lại đi trúng cột.

Phút 90+2, Thanh Nhàn có pha volley kỹ thuật từ cự ly gần. Tuy nhiên, thủ môn U22 Thái Lan vẫn kịp đổ người cứu thua. Cầu thủ Việt Nam ôm đầu, tỏ rõ sự tiếc nuối trước cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với tỷ số hòa 2-2. U22 Việt Nam chỉ thiếu chút may mắn để có màn lội ngược dòng kinh điển trên sân nhà của Thái Lan. Hai đội sẽ bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua.

Ngay phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, U22 Việt Nam vượt lên dẫn 3-2 sau pha đá bồi của Thanh Nhàn. Công đầu thuộc về Văn Thuận với pha xử lý bình tĩnh, trước khi tung cú sút khiến thủ môn không thể bắt dính bóng.